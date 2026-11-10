Ciudad Ho Chi Minh impulsa motores de crecimiento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh intensifica sus medidas en los dos últimos meses de 2026 para aprovechar al máximo los motores tradicionales de crecimiento, hacia el objetivo de lograr un crecimiento del 13,23% del producto interno bruto regional (PIBR) en el cuarto trimestre y superar el 10% en 2026.



En los dos últimos meses del año, Ciudad Ho Chi Minh prevé movilizar más de 46,1 mil millones de dólares para inversiones de desarrollo. Al mismo tiempo, busca resolver los obstáculos relacionados con el suelo, la planificación, la liberación de terrenos, los materiales de construcción y los procedimientos de inversión.



La ciudad también intensificará la captación y el desembolso de capital de inversión extranjera directa (IED), dando prioridad a proyectos de gran escala y de alta tecnología, innovación, transformación digital, centros de datos, logística y finanzas. Asimismo, facilitará el acceso de las empresas al crédito en condiciones seguras y eficientes.



Para alcanzar un crecimiento del PIBR del 13,23% en el cuarto trimestre y del 10,2% en todo 2026, el presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, pidió a los departamentos, sectores y localidades concentrarse en aprovechar los principales motores de crecimiento, especialmente aquellos que han registrado resultados positivos desde principios de año.



La ciudad fija para el cuarto trimestre objetivos de crecimiento del 14,14% en la industria manufacturera y de procesamiento, del 11,74% en comercio y servicios, del 10,28% en alojamiento, restauración y entretenimiento, del 17,11% en construcción, del 19,14% en transporte y almacenamiento, del 9,99% en el sector inmobiliario; del 14,55% en información y comunicaciones, del 13,16% en ciencia y tecnología, y del 11,59% en finanzas y banca.



Según el Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, el índice de producción industrial (IIP) aumentó un 11%, mientras que la industria manufacturera y de procesamiento creció un 11,4%.



La producción de los cuatro sectores industriales clave avanzó un 10,7%. Por su parte, el índice de ventas de la industria manufacturera y de procesamiento subió un 9,5%, mientras que los inventarios disminuyeron un 0,5% respecto al mismo período del año anterior.



Las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios de consumo se estimaron en 64,56 mil millones de dólares, un aumento del 14,7%. En particular, las ventas minoristas crecieron un 17,3%, los servicios de alojamiento y restauración, un 15,8%, y los servicios de viajes, un 17,7%. Los ingresos turísticos alcanzaron unos 11,81 mil millones de dólares, un incremento del 37,71%.



Los últimos meses del año constituyen la temporada alta de producción y consumo, especialmente para los sectores que abastecen las celebraciones de Año Nuevo y el Tet, el Año Nuevo Lunar de 2027. Además de impulsar la inversión, la producción y las exportaciones, la ciudad se propone alcanzar un crecimiento del 13,84% en el sector servicios durante los dos últimos meses del año.



Para estimular el consumo, ampliar las transacciones y aumentar el valor añadido de los servicios, Ciudad Ho Chi Minh pone en marcha un programa de estímulo económico para finales de 2026 y el Tet 2027. La iniciativa se desarrollará desde noviembre de 2026 hasta antes del Año Nuevo Lunar de 2027.



Según el doctor Nguyen Van Son, de la Universidad Bancaria de Ciudad Ho Chi Minh, renovar los motores tradicionales de crecimiento y activar nuevas fuentes de impulso constituye una medida clave para que la ciudad alcance un crecimiento de dos dígitos. En este proceso, la industria, la inversión pública y los servicios son los tres pilares fundamentales.



El experto destacó el papel de la industria manufacturera y de procesamiento y de las tecnologías avanzadas, en un contexto de recuperación de las cadenas de suministro globales y de expansión de la producción y las exportaciones por parte de las empresas de IED.



Señaló la necesidad de impulsar el comercio, los servicios y el turismo mediante el desarrollo de cadenas de valor que integren alojamiento, transporte y comercio minorista, junto con actividades culturales, festivales, deportes, entretenimiento, comercio electrónico y plataformas digitales.



La articulación de estos tres pilares no solo permitirá a Ciudad Ho Chi Minh cumplir sus objetivos de crecimiento, sino que también contribuirá al desarrollo económico del país.



Durante la temporada alta de producción y actividad empresarial de fin de año, Ciudad Ho Chi Minh seguirá intensificando las medidas para resolver las dificultades de las empresas, desbloquear proyectos estancados, mejorar el entorno de inversión y reformar los procedimientos administrativos.



También promoverá la innovación, la transformación digital, la transición verde y la mejora de la competitividad, en consonancia con las resoluciones No. 68-NQ/TW y No. 10-NQ/TW./.

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