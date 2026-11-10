Vietnam propone a JICA reforzar la cooperación en desarrollo de recursos humanos

Tokio (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, sostuvo hoy en Tokio una reunión de trabajo con Tanaka Akihiko, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Durante el encuentro efectuado en el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, Duy Ngoc informó sobre los resultados de las conversaciones entre el máximo dirigente vietnamita y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.

Ambos dirigentes acordaron aprobar la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, basada en el espíritu de una asociación de acompañamiento, cocreación y beneficio mutuo, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia. También presenciaron el intercambio de nueve de los 11 documentos de cooperación firmados durante la visita.

Tras valorar la eficaz colaboración entre la Comisión de Organización del Comité Central del PCV y JICA en la formación de cuadros desde 2018, el alto funcionario partidista destacó la firma del acta de deliberaciones sobre el proyecto de capacitación para mejorar las capacidades de los cuadros dirigentes de distintos niveles de Vietnam.

Propuso que JICA se centre en apoyar a Vietnam en el cumplimiento de sus dos objetivos centenarios mediante una nueva generación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y promover un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo verde, además de intensificar la formación de recursos humanos en sectores tecnológicos estratégicos, como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y la transformación digital.

En cuanto al proyecto de capacitación de cuadros, sugirió estudiar un proyecto de mayor alcance y duración para el período 2028-2032, destinado a desarrollar las capacidades de los cuadros dirigentes y gestores de todos los niveles, con cinco componentes, a saber, liderazgo estratégico y responsables principales; modelo de administración local de dos niveles y cuadros a nivel comunal; función pública y organización y personal; tecnologías estratégicas y desarrollo sostenible; y jóvenes cuadros y futuras generaciones de dirigentes.

En el encuentro (Fuente: VNA)

Por su parte, Tanaka Akihiko afirmó que JICA coordinará con los organismos pertinentes la promoción de proyectos acordes con las necesidades y prioridades de Vietnam, especialmente en la formación de cuadros en IA, transformación digital, ciencia y tecnología. Los programas combinarán el intercambio de experiencias con la búsqueda de soluciones a cuestiones prácticas relacionadas con la distribución de funciones entre los niveles central y local, la prestación de servicios públicos y la reforma administrativa.

El presidente de JICA señaló que la agencia está impulsando el apoyo al desarrollo de la Universidad Vietnam-Japón y estudiando proyectos de AOD relacionados con la inteligencia artificial y la transformación digital. También expresó su deseo de intensificar el intercambio de experiencias sobre el envejecimiento demográfico y confirmó la coordinación para ejecutar eficazmente el proyecto de cooperación con el Ministerio de Justicia de Vietnam.

En la reunión, representantes de los ministerios y sectores vietnamitas señalaron las necesidades de cooperación en la formación de personal para sectores tecnológicos estratégicos, el desarrollo de programas de doctorado, la conexión entre docentes de ambos países, la renovación de los métodos de evaluación de funcionarios según sus puestos de trabajo, la captación de talentos y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.

Al concluir el encuentro, Duy Ngoc pidió acelerar la construcción y el desarrollo de la Universidad Vietnam-Japón, renovar sus métodos de formación y estudiar la cooperación en el cuidado de las personas mayores y la adaptación al envejecimiento demográfico./.