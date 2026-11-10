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Vietnam abrirá por primera vez el registro de dominios de dos caracteres bajo “.vn”

El VNNIC abrirá el 11 de noviembre el registro gratuito de 11 nombres de dominio vietnamitas de dos caracteres, tras dos subastas sin adjudicación, para impulsar las marcas digitales.

Foto ilustrada (Fuente: internet)
Foto ilustrada (Fuente: internet)

Hanoi (VNA) - El Centro de Internet de Vietnam (VNNIC), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, abrirá el registro gratuito de 11 nombres de dominio de segundo nivel de dos caracteres bajo “.vn” a las 8:30 del próximo 11 de noviembre, tras dos subastas sin adjudicación.

Los 11 nombres de dominio son: pi.vn, r0.vn, p1.vn, i2.vn, p4.vn, x4.vn, d5.vn, t7.vn, 0m.vn, 4w.vn y 7i.vn.

Por su brevedad, facilidad de memorización y disponibilidad limitada, estos dominios ofrecen a empresas, organizaciones y particulares la oportunidad de establecer identidades distintivas en Internet y fortalecer sus marcas en el entorno digital.

De conformidad con el apartado c, cláusula 5, artículo 50 de la Ley de Telecomunicaciones, los nombres de dominio nacionales vietnamitas bajo “.vn” que no hayan sido adjudicados tras dos subastas se asignarán directamente por orden de solicitud.

Los interesados podrán realizar el registro a través de los proveedores autorizados de servicios de registro de nombres de dominio “.vn”, de acuerdo con la normativa vigente.

Cada dominio de dos caracteres ofrece diversas posibilidades de aplicación y desarrollo de marca en sectores como la tecnología, la educación, el comercio, el entretenimiento y los servicios digitales. Por ejemplo, pi.vn puede evocar la constante matemática Pi y la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), mientras que i2.vn podría representar el concepto “Inteligencia e Innovación”, por lo que resultaría adecuado para los ámbitos de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.

La apertura del registro no solo permite aplicar la Ley de Telecomunicaciones, sino que también promueve el aprovechamiento eficaz de los recursos nacionales de Internet de Vietnam, al tiempo que genera nuevas oportunidades para las empresas digitales, la innovación y el desarrollo de marcas profesionales en el entorno en línea./.

VNA
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