Jóvenes de Vietnam, Laos y Camboya refuerzan sus lazos de amistad y solidaridad

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - El Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) organizó hoy el foro “Renovar el trabajo juvenil, conectar a las nuevas generaciones y construir el futuro”, en el marco del Festival de la Juventud Vietnam-Camboya-Laos 2026, que se celebra en la provincia centrovietnamita de Quang Ngai.



El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la amistad tradicional, la solidaridad especial y la cooperación integral entre las jóvenes generaciones de los tres países.



En el foro participaron representantes de las organizaciones juveniles de Vietnam, Laos y Camboya, encabezados por Pham Hong Hiep, secretario de la UJCHCM de la provincia de Gia Lai; Nguyen Van Manh, secretario de la UJCHCM de Quang Ngai; Sisomphone Tipanya, subjefe de la División de Desarrollo Profesional Juvenil de la Unión de Jóvenes Revolucionarios del Pueblo Lao; y Hour Chhunkry, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes de la Unión de Federaciones de Jóvenes de Camboya.



Al inaugurar el evento, Nguyen Van Manh destacó que la transformación digital y la integración internacional plantean nuevas exigencias para renovar integralmente el trabajo juvenil.



El foro abordó dos temas principales: la renovación de los contenidos y métodos de trabajo de las organizaciones juveniles para mejorar su eficacia, y el fortalecimiento de la capacidad de sus cuadros, la conexión entre las nuevas generaciones y su papel en la promoción de la amistad y la solidaridad entre los tres países.



En la primera sesión, dedicada a la renovación de las actividades juveniles en el nuevo contexto, la delegación vietnamita presentó iniciativas para aplicar tecnologías digitales a la educación y la divulgación. Entre ellas figuran el uso de la realidad virtual (VR) para organizar visitas a sitios históricos y museos digitales, así como la difusión de la campaña “Cada día una buena noticia, cada semana una historia ejemplar” en las plataformas digitales.



Los representantes de Laos y Camboya compartieron experiencias y modelos para movilizar a los jóvenes y promover su participación en el estudio, el emprendimiento innovador y la transformación digital.



La segunda sesión se centró en mejorar la calidad de los cuadros juveniles y fortalecer los vínculos entre las nuevas generaciones. La delegación vietnamita propuso establecer una red de jóvenes dirigentes de las organizaciones de los tres países para mantener intercambios periódicos, diversificar las actividades de encuentro destinadas a estudiantes, jóvenes empresarios y habitantes de zonas fronterizas, e incorporar la historia de las relaciones especiales entre Vietnam, Laos y Camboya a las actividades educativas y políticas.



Por su parte, los representantes de Laos y Camboya propusieron ampliar los intercambios culturales y deportivos y las actividades de voluntariado internacional, con el fin de fortalecer la comprensión mutua y la solidaridad entre los jóvenes.



El foro permitió recoger numerosas propuestas e iniciativas prácticas para mejorar el trabajo juvenil en la nueva etapa. Sus resultados servirán de base para que las organizaciones de los tres países coordinen programas de acción y sigan consolidando la amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre sus pueblos.



Tras el encuentro, las delegaciones visitaron el complejo turístico de la montaña Thien Ma, en la comuna de Tinh Khe, para conocer un modelo de participación juvenil en el desarrollo del turismo espiritual y la economía local, vinculado a la conservación de los valores culturales y espirituales.



Asimismo, visitaron el Centro de Trabajo Social de Quang Ngai, donde entregaron regalos y expresaron su apoyo a niños en situación de dificultad./.

VNA