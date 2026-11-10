Política

Vicepremier vietnamita recibe al gobernador de prefectura japonesa de Gunma

El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, recibió hoy en esta capital a Yamamoto Ichita, gobernador de la prefectura japonesa de Gunma.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, recibió hoy en esta capital a Yamamoto Ichita, gobernador de la prefectura japonesa de Gunma.

Durante el encuentro, el vicepremier valoró altamente las contribuciones del gobernador y de las autoridades de Gunma al impulso de las inversiones en Vietnam de alrededor de 60 empresas de esa prefectura, cuyo capital total asciende a unos 10.000 millones de yenes (equivalentes a unos 63 millones de dólares).

A lo largo de los últimos años, Gunma ha mostrado un especial interés en promover las relaciones de amistad y cooperación con Vietnam, y ha recibido en varias ocasiones visitas de dirigentes de alto nivel vietnamitas.

Actualmente, unas 60 empresas de Gunma invierten en Vietnam en sectores como el plástico y los equipos de transporte, entre otros. Asimismo, la prefectura está apoyando a alrededor de 40 empresas en la búsqueda de oportunidades de inversión y negocios en el país indochino.

Hasta octubre de 2026, la comunidad vietnamita residente en Gunma contaba con aproximadamente 16.000 personas, lo que la convierte en la mayor comunidad extranjera de esa prefectura.

El subjefe del Gobierno afirmó que la Asociación de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón mantiene un sólido impulso de desarrollo, con una cooperación cada vez más sustancial y eficaz en todos los ámbitos, tras cumplirse tres años de su elevación, en noviembre de 2023.

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En la reunión. (Fuente: VNA)



En este contexto, destacó que la cooperación entre las localidades, la conexión de recursos humanos y los intercambios pueblo a pueblo de ambos países se han estrechado progresivamente.

El segundo Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón, celebrado en septiembre de 2026 en la ciudad de Hue, dejó una impresión positiva al reunir a dirigentes de 40 localidades de ambos países.

Asimismo, el vicepremier acogió con satisfacción los planes de las empresas de Gunma para ampliar la cooperación con Vietnam en los ámbitos de la transformación digital, la tecnología y la formación de recursos humanos, incluida la colaboración con el grupo FPT y la Universidad Vietnam-Japón.

En este sentido, informó de que el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se encuentra realizando una visita oficial a Japón, durante la cual mantuvo conversaciones muy fructíferas con la primera ministra Takaichi. Indicó que ambas partes acordaron emitir una Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, que abre una nueva etapa de desarrollo de las relaciones bilaterales sobre la base de una asociación de creación conjunta y beneficio mutuo, orientada al crecimiento de alta calidad y a la autonomía estratégica.

También instó al gobernador y a las autoridades de Gunma a seguir prestando atención e impulsando la cooperación con las localidades vietnamitas, así como a concretar cuanto antes los acuerdos suscritos con la provincia de Ninh Binh y la ciudad de Hai Phong mediante proyectos específicos. También propuso estudiar la posibilidad de ampliar la colaboración con otras localidades de Vietnam.

El vicepremier expresó su deseo de que las autoridades de Gunma continúen alentando a las empresas de la prefectura a ampliar sus inversiones en Vietnam en sectores en los que Japón cuenta con ventajas y Vietnam dispone de un importante potencial de desarrollo, como la industria manufacturera, la agricultura de alta tecnología, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la producción inteligente.

También abogó por fortalecer la cooperación en la formación y contratación de trabajadores, ingenieros y personal vietnamita altamente cualificado; promover los vínculos entre centros educativos y empresas, y adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral.

Asimismo, propuso ampliar los programas de cooperación académica y recepción de estudiantes de la Universidad Vietnam-Japón, la Universidad FPT y otras instituciones educativas vietnamitas para que puedan realizar intercambios académicos, prácticas profesionales y actividades laborales en Gunma.

El vicepremier pidió además a las autoridades de la prefectura que continúen prestando atención y apoyo a los más de 16.000 vietnamitas residentes en Gunma, garantizándoles condiciones seguras y favorables para vivir, estudiar y trabajar. También subrayó la importancia de facilitar su integración y desarrollo, así como su contribución positiva a la comunidad local.

En materia de intercambios pueblo a pueblo, propuso intensificar la cooperación cultural, educativa, turística y juvenil, y mantener y potenciar la eficacia del Festival de Intercambio Vietnam-Gunma, junto con otras actividades de promoción cultural y turística entre ambas partes, con el fin de consolidar la amistad y los vínculos entre los pueblos de los dos países.

Por su parte, Yamamoto Ichita señaló que la delegación está integrada por más de 20 empresas de reconocido prestigio, con una sólida trayectoria en diversos sectores. Señaló que varias de ellas ya invierten activamente en Vietnam, mientras que otras están muy interesadas en establecer vínculos comerciales y de cooperación con el país.

En el marco de la visita, el 9 de noviembre, representantes de la prefectura de Gunma y la ciudad de Hai Phong mantuvieron una reunión de trabajo y firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación, lo que que abre una nueva etapa en las relaciones entre ambas localidades./.

VNA
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