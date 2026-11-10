Política

Máximo dirigente de Vietnam visita la prefectura japonesa de Kanagawa

Durante su visita a Kanagawa, el líder vietnamita To Lam propuso ampliar la cooperación con Vietnam en inversión, semiconductores, tecnologías verdes, sanidad e innovación, y destacó el papel de los intercambios entre localidades.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presencia la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre el Grupo Meiko y la Universidad Nacional de Hanoi. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presencia la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre el Grupo Meiko y la Universidad Nacional de Hanoi. Foto: VNA

Hanoi (VNA) –En el marco de su actual visita oficial a Japón, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, acompañados por una delegación de alto nivel del país, visitaron hoy la prefectura de Kanagawa.

Durante su estancia, el líder vietnamita mantuvo un encuentro con el gobernador Kuroiwa Yuji y asistió a una recepción ofrecida por este; visitó la empresa Meiko, recorrió la Exposición de Escultura Vietnam-Japón y asistió al Concierto de Amistad Vietnam-Japón en la prefectura.

En el encuentro con Kuroiwa Yuji, To Lam expresó su satisfacción por visitar Kanagawa y valoró positivamente el desarrollo de las relaciones de cooperación entre esta prefectura y las localidades, ministerios y organismos de Vietnam.

Destacó, en particular, la firma de un memorando de cooperación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo durante la presente visita, que contribuirá de manera concreta al desarrollo sólido, profundo y sustancial de la cooperación amistosa entre Vietnam y Japón en todos los ámbitos.

El dirigente vietnamita valoró los sentimientos de amistad que el gobernador Kuroiwa Yuji ha demostrado hacia Vietnam, especialmente su iniciativa de presidir anualmente dos festivales y organizar numerosos seminarios sobre inversión y empleo tanto en Vietnam como en Kanagawa.

Agradeció al gobernador y a las autoridades de la prefectura por su constante atención y apoyo a la comunidad de más de 45.000 vietnamitas que estudian y trabajan en esta localidad, y acogió con satisfacción el plan de establecer este año una Oficina de Economía y Comercio Hanoi-Kanagawa.

Informó que había mantenido conversaciones muy fructíferas con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, durante las cuales ambas partes acordaron emitir la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, que abre una nueva etapa de desarrollo de las relaciones bilaterales sobre la base de una asociación de acompañamiento, cocreación y beneficio mutuo, orientada al crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia, en consonancia con las orientaciones de desarrollo de ambos países.

Ambas partes identificaron la cooperación entre localidades como un importante canal para concretar los acuerdos de alto nivel y sentar unas bases sólidas y sostenibles para las relaciones bilaterales.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con trabajadores vietnamitas en el grupo Meiko. Foto: VNA

El mandatario felicitó a Kanagawa por ser la sede de Green Expo 2027, un importante evento dedicado al desarrollo verde y sostenible. Expresó su confianza en que esta será una oportunidad para que la prefectura presente sus logros en tecnología verde, innovación y desarrollo urbano sostenible, al tiempo que amplíe las oportunidades de cooperación con Vietnam en materia de medio ambiente y crecimiento verde.

En esta ocasión, propuso al gobernador de Kanagawa intensificar la cooperación con las localidades vietnamitas para aprovechar eficazmente sus potencialidades, mediante el fortalecimiento de las actividades de intercambio y las visitas de delegaciones de distintos niveles.

También instó a respaldar a las empresas de la prefectura en la ampliación de la cooperación económica y las inversiones en Vietnam, especialmente en sectores en los que Kanagawa cuenta con ventajas, como las tecnologías de alta gama, los semiconductores y la transición verde.

Asimismo, pidió continuar promoviendo la cooperación en medicina y atención sanitaria, así como la difusión del modelo ME-BYO de atención sanitaria preventiva, con vistas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Vietnam. Al mismo tiempo, solicitó facilitar el acceso de las empresas vietnamitas al mercado, las tecnologías y el ecosistema de innovación de Kanagawa.

Afirmó que Vietnam está dispuesto a crear todas las condiciones favorables para que las empresas de Kanagawa inviertan y desarrollen sus actividades comerciales con éxito en el país.

Por su parte, el gobernador Kuroiwa Yuji señaló que actualmente cerca de 40 empresas de la prefectura invierten en Vietnam y que la comunidad vietnamita constituye la mayor comunidad extranjera en Kanagawa.

Destacó el orgullo de la prefectura por organizar el mayor festival vietnamita de Japón y por celebrar desde 2018 festivales en Hanoi, que han contado con una amplia participación de los habitantes de la capital vietnamita.

Anunció que Kanagawa organizará el Festival Kanagawa 2026 en Hanoi en noviembre de 2026 y presentará la obra musical “La princesa Anio” en el Teatro Ho Guom en marzo de 2027. Expresó su deseo de que la obra pueda representarse en más localidades de Vietnam y manifestó su confianza en que estos acontecimientos contribuirán a profundizar aún más la cooperación entre las localidades, los ministerios y organismos vietnamitas y la prefectura japonesa.

Subrayó que Kanagawa es uno de los principales centros de producción de satélites artificiales de Japón y manifestó su deseo de impulsar la cooperación en el ámbito espacial, así como de fortalecer los vínculos con las localidades vietnamitas.

También expresó su voluntad de seguir promoviendo la colaboración en los sectores de la medicina y la atención sanitaria, la innovación, los semiconductores y la inteligencia artificial (IA), entre otros, y de recibir en los próximos años a un mayor número de trabajadores vietnamitas altamente cualificados y aprendices técnicos para trabajar en la prefectura.

En esta ocasión, To Lam presenció el intercambio de documentos de cooperación entre la prefectura de Kanagawa y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, así como la entrega del certificado de establecimiento de la Oficina de Promoción Comercial e Industrial de Kanagawa en Hanoi./

VNA
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