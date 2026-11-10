Vietnam y Corea del Sur promueven intercambios en educación ambiental y cultura

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - El Parque Nacional de Cuc Phuong, en la provincia vietnamita de Ninh Binh, recibió hoy a una delegación surcoreana y a 20 jóvenes embajadores del programa “Sihwa Lake Youth Ambassador 2026” para participar en actividades de educación ambiental e intercambio cultural.



El evento fue organizado conjuntamente por la Asociación para la Cooperación Sostenible del Lago Sihwa, los Fondos Juveniles de las ciudades de Siheung, Ansan y Hwaseong, la organización Korea Environment International (KEI) y el Parque Nacional de Cuc Phuong.



La delegación fue recibida por representantes de la dirección del parque y de sus unidades de educación ambiental, cooperación internacional, rescate y conservación de especies. También participaron directivos y 10 estudiantes destacados de la Escuela Secundaria de Cuc Phuong.



El programa conecta dos ecosistemas representativos de ambos países: la cuenca del lago Sihwa, considerada un modelo destacado de restauración ecológica e hidrológica en Corea del Sur, y Cuc Phuong, el primer parque nacional de Vietnam, conocido como la “capital de la conservación”.



Tras un período de preparación y aprendizaje en Corea del Sur, los 20 jóvenes embajadores llegaron a Vietnam para compartir las experiencias de recuperación ambiental del lago Sihwa y la conservación de los humedales.



El encuentro directo con estudiantes vietnamitas bajo el dosel del bosque primario ofreció un espacio de aprendizaje práctico y promovió la solidaridad internacional de las nuevas generaciones en la protección del medio ambiente.



El programa incluyó visitas a los centros de rescate y conservación de fauna silvestre del parque, donde se atiende a numerosas especies vietnamitas amenazadas y en peligro de extinción.



En el Museo de Cuc Phuong, los jóvenes surcoreanos presentaron experiencias sobre la recuperación de la calidad del agua y los ecosistemas del lago Sihwa, mientras conocían la riqueza natural y la historia del parque vietnamita.



Los estudiantes de ambos países también participaron en actividades de pintura con mensajes ambientales, competiciones deportivas amistosas e intercambios culturales y artísticos, que contribuyeron a fortalecer la amistad y compartir sus perspectivas sobre la naturaleza.



Un representante del Centro de Educación Ambiental y Servicios del Parque Nacional de Cuc Phuong destacó que la educación ambiental constituye uno de los pilares de su labor de conservación. El encuentro entre jóvenes de ambas localidades demuestra que “el amor por la naturaleza no tiene fronteras”.



La actividad también abre nuevas oportunidades para ampliar la cooperación internacional en educación ambiental y conservación de la biodiversidad entre el Parque Nacional de Cuc Phuong y sus socios extranjeros./.

VNA