Hanoi incorporará otros 31 autobuses eléctricos a su red de transporte público

Hanoi (VNA) - La Corporación de Transporte de Hanoi (Transerco) anunció que sustituirá todos los autobuses diésel por 31 vehículos eléctricos en tres líneas.



Se trata de las líneas 03B (terminal de autobuses de Nuoc Ngam – Giang Bien, Long Bien), 28 (terminal de autobuses de Nuoc Ngam – Dong Ngac – Universidad de Minería y Geología de Hanoi) y 100 (Long Bien – Dang Xa, Gia Lam).



Junto con la sustitución de los vehículos, Transerco ajustará el horario de explotación de la línea 100 para adaptarlo a las características operativas de los autobuses eléctricos y responder mejor a las necesidades de desplazamiento de los pasajeros.



Los nuevos autobuses tienen capacidad para 60 pasajeros cada uno y presentan un característico color verde y un diseño uniforme acorde con la identidad de marca de Hanoibus. En el exterior llevan imágenes de una paloma, símbolo de la paz, y del Khue Van Cac (Pabellón de la Constelación), situado en el Templo de la Literatura y considerado uno de los símbolos de Hanoi. Se espera que su diseño moderno y homogéneo contribuya a proyectar la imagen de un sistema de transporte público civilizado y respetuoso con el medio ambiente, en consonancia con la orientación de desarrollo del transporte verde de la capital.



Además de su diseño distintivo, los autobuses están equipados con piso bajo, dispositivos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad y diversas comodidades modernas, lo que hace que el transporte público sea más accesible y cómodo para los pasajeros y permite mejorar gradualmente la calidad del servicio en estas rutas.



Según Transerco, la incorporación de 31 autobuses eléctricos para sustituir la totalidad de los vehículos diésel en las líneas 03B, 28 y 100 representa un nuevo avance en la hoja de ruta de la corporación para modernizar su flota, reducir las emisiones y promover un transporte respetuoso con el medio ambiente.



Anteriormente, a partir del 1 de noviembre, todos los autobuses diésel de la línea 40 (parque Thong Nhat – Van Lam, provincia de Hung Yen) fueron sustituidos por vehículos eléctricos. Un total de 15 autobuses eléctricos VinFast EB8, fabricados en 2026 y con capacidad para 60 pasajeros cada uno, comenzaron a operar en sustitución de toda la flota diésel de esta ruta.



Transerco informó asimismo que, a finales de octubre de 2026, había puesto en servicio 375 autobuses eléctricos en 24 líneas. De ellos, 281 fueron incorporados a 17 líneas durante los primeros seis meses del año, mientras que otros 94 comenzaron a operar en siete líneas en octubre.



La corporación se propone elevar a más del 51% la proporción de vehículos respetuosos con el medio ambiente en su flota antes de finales de 2026, superando así el objetivo establecido por las autoridades municipales. Se espera que esta medida contribuya al desarrollo de un sistema de transporte público de pasajeros moderno, civilizado y sostenible en la capital./.

VNA