Medio ambiente

Red de reservas de biosfera costeras adopta plan de acción para desarrollo sostenible

La 13.ª reunión de la WNICBR aprobó una declaración para reforzar la conservación de los ecosistemas costeros y marinos, impulsar la economía verde.

Ho Truc Thanh, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, habla en la cita (Fuente: VNA)
Ho Truc Thanh, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, habla en la cita (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En la 13.ª reunión de la Red Mundial de Reservas de Biosfera Insulares y Costeras (WNICBR) se aprobó una declaración que establece las prioridades de cooperación, las actividades de intercambio de experiencias y las directrices de gestión destinadas a armonizar la conservación de los ecosistemas con el desarrollo socioeconómico sostenible.

Uno de los aspectos más destacados de la declaración es el compromiso de contribuir al Plan de Acción Estratégico de Hangzhou, en particular a la Meta de Acción 18, en virtud de la cual la red elaborará, antes de 2028, directrices para abordar los desafíos específicos de las reservas de biosfera costeras y marinas, apoyando su nominación, gestión y seguimiento.

Se recopilarán estudios de casos en los próximos meses para preparar las directrices, cuya publicación está prevista para 2028.

Otras actividades previstas incluyen la implementación de la cuarta fase de un proyecto conjunto de investigación y la organización del undécimo curso de formación para gestores de reservas de biosfera insulares y costeras, que tendrá lugar en Jeju, Corea del Sur, del 24 al 26 de noviembre. Los miembros también acordaron publicar un libro que recopile los estudios de casos presentados durante la reunión, con el fin de compartir experiencias prácticas en toda la red.

La declaración reconoció los resultados de los intercambios y la puesta en común de experiencias entre los miembros, al tiempo que destacó la oportunidad de aprender de los 26 años de esfuerzos dedicados a proteger, gestionar y desarrollar la Reserva de Biosfera de los Manglares de Can Gio. Estas experiencias proporcionaron a los delegados conocimientos valiosos sobre la gestión y conservación de los ecosistemas de manglares, así como sobre soluciones aplicables a otras zonas costeras e insulares.

En su discurso de clausura, pronunciado el 7 de noviembre, Ho Truc Thanh, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, elogió las contribuciones de los delegados, expertos, científicos y gestores de reservas de biosfera.

Subrayó que la gestión de las reservas de labiosfera va más allá de la protección de los recursos naturales, pues requiere coordinación intersectorial, cooperación entre las autoridades de distintos niveles y mecanismos que garanticen la participación de las comunidades y los beneficios para sus habitantes.

Las experiencias compartidas durante la reunión constituyen una base científica y práctica para que Ciudad Ho Chi Minh aplique soluciones adecuadas en la gestión, protección y promoción del valor de la Reserva de la Biosfera de los Manglares de Can Gio, afirmó.

La ciudad aspira a combinar la conservación de la biodiversidad y la protección de los manglares con el desarrollo de una economía verde, el ecoturismo de alta calidad y la mejora de los medios de vida y las condiciones de vida de la población local. Asimismo, prevé reforzar la cooperación con la UNESCO, los miembros de la red y los socios internacionales en materia de investigación, formación, intercambio de datos y transferencia de tecnología.

Celebrada del 6 al 8 de noviembre bajo el lema “Equilibrar el desarrollo urbano con la sostenibilidad ambiental en las reservas de biosfera costeras e insulares”, la reunión congregó a representantes de reservas de biosfera y organizaciones de la red de diversos países, junto con representantes de la UNESCO, expertos y científicos.

Los delegados participaron en cuatro sesiones temáticas centradas en la vinculación de la conservación de la biodiversidad con el desarrollo de la economía verde y los mercados de carbono; la gobernanza de las reservas de biosfera y las políticas de desarrollo; la economía circular y la gestión de recursos, y la economía verde y los medios de vida sostenibles.

Las ponencias destacaron experiencias relacionadas con los créditos de carbono, los créditos de biodiversidad, el carbono azul y las soluciones basadas en la naturaleza para movilizar recursos destinados a la conservación y restauración de los ecosistemas. Los debates también abordaron la coordinación institucional, la gestión integrada, el seguimiento y la evaluación, la gestión de los recursos costeros y la participación comunitaria.

Asimismo, se presentaron modelos de turismo sostenible, infraestructuras verdes, iniciativas comunitarias, educación ambiental y empoderamiento de los jóvenes, que demostraron distintas formas de vincular la conservación con los medios de vida locales y las oportunidades de desarrollo.

Las exposiciones de carteles y los intercambios entre representantes de las reservas de biosfera también brindaron oportunidades para compartir experiencias prácticas y explorar posibles ámbitos de cooperación./.

VNA
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