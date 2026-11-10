Japón concede Gran Cordón de Orden del Sol Naciente al exprimer ministro vietnamita

Tokio (VNA) - El emperador japonés Naruhito concedió hoy el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente de Primera Clase al exprimer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh.



Asimismo, durante la ceremonia, la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, entregó al ex viceprimer ministro vietnamita Nguyen Chi Dung la Orden del Sol Naciente, con estrellas de oro y plata.

Previamente, el Gobierno japonés había anunciado el 3 de noviembre la decisión de conceder ambas distinciones.



Durante su mandato al frente del Gobierno vietnamita, el ex primer ministro Pham Minh Chinh realizó importantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre Japón y Vietnam, elevadas en 2023 al nivel de Asociación Estratégica Integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.



Asimismo, impulsó la concreción de los acuerdos de cooperación y aceleró la ejecución de proyectos conjuntos, con el objetivo de traducir el nuevo marco de relaciones bilaterales en resultados tangibles.



En particular, los diálogos con las empresas japonesas, presididos por el entonces jefe de Gobierno vietnamita, se celebraron en tres ocasiones en el transcurso de un año, entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Estos encuentros permitieron abrir nuevas vías de solución y lograr avances en la eliminación de numerosas dificultades y obstáculos que enfrentaban las empresas.



“Sinceridad - afecto - confianza - sustancia - efectividad - beneficio mutuo” es el lema que define las relaciones entre Vietnam y Japón, y que Pham Minh Chinh reiteró en numerosas ocasiones durante su mandato al frente del Gobierno.

Durante su visita a Japón en noviembre de 2021, Pham Minh Chinh y su entonces homólogo nipón, Kishida Fumio, acordaron adoptar el lema “Sinceridad - afecto - confianza” como principio rector de las relaciones bilaterales. Posteriormente, en abril de 2022, con motivo de la visita oficial de Kishida a Vietnam, Pham Minh Chinh le entregó una caligrafía con este lema escrito en vietnamita y japonés.

En agosto de 2024, durante un encuentro con el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, Pham Minh Chinh propuso impulsar la implementación de la Asociación Estratégica Integral sobre la base del lema “Sinceridad, afecto, confianza, sustancia y eficacia”.

Asimismo, planteó reforzar la confianza política mediante una mayor frecuencia de los contactos de alto nivel, profundizar los vínculos económicos y ampliar la cooperación en ámbitos como la transformación digital, la transición ecológica y la innovación, además de promover los intercambios pueblo a pueblo y fortalecer la cooperación en la formación de recursos humanos.

El ex primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh. (Foto: Kyodo /VNA)

Por su parte, desde que asumió el cargo de ministro de Planificación e Inversiones en 2016, el exviceprimer ministro Nguyen Chi Dung desempeñó de manera continuada la función de copresidente de la Iniciativa Conjunta Japón-Vietnam.



Junto con la Federación de Organizaciones Económicas de Japón (Keidanren) y el Gobierno japonés, presidió numerosas conferencias importantes destinadas a mejorar el clima de inversión y resolver las dificultades y obstáculos que afrontaban las empresas japonesas que operan en Vietnam.



Durante sus visitas de trabajo a Japón, Nguyen Chi Dung también recorrió las prefecturas de Aichi, Mie, Hokkaido e Ibaraki. Asimismo, cuando los gobernadores de distintas prefecturas japonesas, como Gunma, Niigata y Toyama, visitaron Vietnam, el entonces viceprimer ministro promovió activamente encuentros con las autoridades locales.



Estas iniciativas contribuyeron a dinamizar y ampliar los intercambios y la cooperación entre las localidades de ambos países, impulsando el desarrollo cada vez más activo de los vínculos bilaterales a nivel local./