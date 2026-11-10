Política

Vietnam reconoce contribución del artista japonés Sugi Ryotaro a la amistad entre ambos países

El líder vietnamita To Lam asistió a la entrega del certificado que reconoce la labor de Sugi Ryotaro en favor de la amistad entre Vietnam y Japón.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asiste en Tokio a la ceremonia de entrega del certificado que acredita a Sugi Ryotaro como “Embajador Especial Vietnam-Japón” para el período 2026-2029 (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asiste en Tokio a la ceremonia de entrega del certificado que acredita a Sugi Ryotaro como “Embajador Especial Vietnam-Japón” para el período 2026-2029 (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Tokio a la ceremonia de entrega del certificado que acredita a Sugi Ryotaro como “Embajador Especial Vietnam-Japón” para el período 2026-2029, en reconocimiento a sus importantes contribuciones a la amistad entre ambos países.

En el acto, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, entregó el certificado al erudito japonés.

Nacido en 1944 en la prefectura japonesa de Hyogo, Sugi Ryotaro es un reconocido cantante y actor de teatro y de películas históricas.

Durante cerca de 40 años ha dedicado grandes esfuerzos a promover las relaciones de amistad entre Vietnam y Japón, especialmente mediante la organización de importantes actividades de intercambio cultural y la realización de iniciativas de apoyo práctico y humanitario a niños en situación difícil de zonas remotas y desfavorecidas. Estas contribuciones han ayudado a fortalecer el entendimiento y la amistad entre los pueblos de ambos países.

Sugi Ryotaro ha recibido numerosas distinciones de Vietnam, entre ellas la Medalla de la Amistad, la Orden del Trabajo de tercera clase, el título de Ciudadano Honorario de Hanoi, la insignia “Por la paz y la amistad entre los pueblos”, otorgada por la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, y la insignia “Por la defensa de la seguridad de la Patria”, concedida por el Ministerio de Seguridad Pública.

En noviembre de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam volvió a otorgarle el título de Embajador Especial Vietnam-Japón para el período 2026-2029.

En la ceremonia, Sugi Ryotaro expresó su emoción y reafirmó su profundo afecto y amor por Vietnam y su pueblo.

Tras felicitar al líder vietnamita To Lam por los importantes resultados de su actual visita a Japón, manifestó su compromiso de seguir coordinándose estrechamente con los organismos competentes de ambos países para impulsar iniciativas concretas de intercambio cultural, cooperación sanitaria, atención de la salud comunitaria y apoyo a los niños en situación difícil.

Asimismo, afirmó que respaldará las iniciativas destinadas a garantizar condiciones equitativas y favorables de vida, estudio y trabajo para la comunidad vietnamita en Japón, a fin de que sus integrantes puedan contribuir activamente al desarrollo socioeconómico japonés y a la amistad entre ambos países.

Más de medio siglo después del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, los vínculos entre Vietnam y Japón han experimentado un desarrollo constante y se han convertido en un ejemplo de cooperación integral y eficaz en la región.

Ambos países han construido una sólida base de colaboración sustentada en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo, y comparten esfuerzos en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad regional y mundial.

Los importantes logros alcanzados son fruto de los esfuerzos persistentes y las valiosas contribuciones de varias generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países./.

VNA
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