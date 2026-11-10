Ciudad Ho Chi Minh refuerza su papel como centro de conexión de las cadenas de suministro

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh busca consolidarse como centro regional de conexión de las cadenas de suministro, aprovechando las fortalezas de las localidades del sur en materias primas, manufactura, industria y servicios para desarrollar cadenas de valor integradas.



Conexiones mutuamente beneficiosas



Durante años, los programas de conexión entre la oferta y la demanda han vinculado a la metrópoli con las provincias y ciudades vecinas, facilitando el acceso de los productores a las redes de distribución.



El Saigon Trading Group (SATRA), que participa en estas iniciativas desde hace 15 años, ha logrado diversificar y estabilizar sus fuentes de abastecimiento, además de incorporar productos regionales a su sistema comercial.



Recientemente, en la ciudad de Dong Nai, Central Retail Vietnam, operadora de la cadena de supermercados GO!, estableció contactos con 42 empresas y cooperativas para facilitar la distribución de bienes de consumo y alimentos frescos.



Según Nguyen Thi Bich Van, directora de Comunicación de Central Retail Vietnam, los productos vietnamitas representan más del 90% de los artículos de sus estanterías. Estas conexiones permiten a los minoristas ampliar su oferta y facilitan a los productores locales el acceso a los canales modernos de comercialización.



La cooperación entre los departamentos de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh y los de otras localidades refleja una evolución: de los vínculos delimitados por criterios administrativos a una integración basada en las cadenas de valor, las necesidades del mercado y la eficiencia empresarial.



En los primeros nueve meses de 2026, el índice de producción industrial de la ciudad aumentó un 10,9% interanual. Las ventas minoristas y los ingresos por servicios al consumidor alcanzaron aproximadamente 54.730 millones de dólares, un 13,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las ventas minoristas de bienes sumaron alrededor de 27 mil millones de dólares, con un crecimiento del 17,2%.



Pese a este potencial productivo y comercial, persisten deficiencias en la conexión entre las zonas de materias primas y los mercados. La falta de información compartida sobre producción, estacionalidad, calidad, trazabilidad y estabilidad del suministro dificulta la coordinación entre productores y empresas.



En algunas localidades, los cultivos se desarrollan sin que se hayan asegurado previamente los canales de comercialización, lo que genera riesgos para las empresas procesadoras y exportadoras.



Nguyen Nguyen Phuong, subdirector del Departamento de Industria y Comercio municipal, propuso reforzar la cooperación sobre la base de las ventajas de cada localidad y las necesidades del mercado, con prioridad para productos con potencial como el arroz, los productos acuáticos y las frutas.



Cadenas de valor orientadas al mercado



Pham Huu Du, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Vinh Long, señaló que las industrias de procesamiento representan el 86,98% de las exportaciones locales, pero las empresas nacionales sólo aportan el 25,4%, mientras que el resto corresponde a compañías con inversión extranjera.



Para aumentar la participación de los actores locales en la generación de valor, consideró necesario reorganizar las cadenas de suministro y distribución, con Ciudad Ho Chi Minh como principal centro de conexión, tanto por su mercado de consumo como por su función logística y exportadora.



También propuso concretar los acuerdos de cooperación para el periodo 2026-2030 mediante programas específicos por grupos de productos, mejorar el intercambio de información comercial, conectar las zonas de materias primas, evitar la competencia entre localidades en los mismos segmentos, concentrar la producción para atender grandes pedidos y coordinar la logística regional.



Por su parte, Nguyen Duy Linh Thao, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de An Giang, indicó que la provincia busca estrechar los vínculos entre sus zonas productoras, empresas procesadoras, redes modernas de distribución, compañías logísticas y exportadoras, centros comerciales y plataformas de comercio electrónico de Ciudad Ho Chi Minh y otras localidades del sur.



Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el desarrollo de la urbe está estrechamente ligado al de la región y el país. Su papel no sólo se mide por su dimensión económica, sino también por su responsabilidad de conectar localidades y compartir oportunidades.



En este contexto, la región del sureste aspira a alcanzar un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 10% durante el periodo 2026-2030, mientras que el delta del Mekong se ha fijado una meta del 9% al 9,5%. La conectividad regional constituye, por tanto, una necesidad y un requisito estratégico, subrayó.



Se espera que Ciudad Ho Chi Minh siga promoviendo estos vínculos para elevar la competitividad de las cadenas de suministro, aumentar el valor agregado local y contribuir al crecimiento del sur de Vietnam./.

VNA