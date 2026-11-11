Laos acelera implementación de 47 proyectos de exportación de electricidad a Vietnam

Vientiane (VNA) - Laos está acelerando la ejecución de 47 proyectos eléctricos, con una capacidad total de 8.260 MW, destinados a exportar electricidad a Vietnam. De ellos, 13 proyectos, con 2.763 MW, ya han entrado en operación comercial, mientras que los 34 restantes, con 5.497 MW, prevén completarse antes de 2030.



Esta información fue anunciada por Aphisit Sengsoulivong, director del Departamento de Gestión Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio de Laos, durante una rueda de prensa organizada con motivo de una visita de campo al proyecto de energía eólica Monsoon, organizada por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD).



El funcionario precisó que los proyectos cuentan con contratos de concesión aprobados por el Gobierno de Laos, la autorización de Vietnam para importar electricidad y acuerdos de compraventa de energía (PPA) firmados.



Además, Laos estudia la viabilidad de otros 16 proyectos potenciales, con una capacidad conjunta de unos 10.618 MW, para exportar electricidad a Vietnam. Ambos Gobiernos y sus socios trabajan para resolver dificultades relacionadas con los procedimientos de aprobación, la capacidad de transmisión de la red, los puntos de conexión fronterizos y los precios de compraventa.



La cooperación energética bilateral se desarrolla sobre la base del acuerdo firmado en enero de 2025, que establece el objetivo de que Vietnam importe al menos 8.000 MW de electricidad de Laos para 2030. En el primer trimestre de 2026, Vietnam importó 2.920 millones de kWh de electricidad del país vecino, un aumento de casi el 120% respecto al mismo período del año anterior.



Uno de los proyectos destacados es el parque eólico Monsoon, de 600 MW, situado en los distritos de Dakcheung, provincia de Sekong, y Xanxay, provincia de Attapeu. Con 133 aerogeneradores, entró en operación comercial el 22 de agosto de 2025 y suministra electricidad al Grupo Electricidad de Vietnam (EVN) mediante un contrato de 25 años.



El proyecto recibió un paquete de financiación de 692,55 millones de dólares, coordinado por el BAD, y genera empleo para unos 300 trabajadores, el 70% de ellos laosianos.



Además de la energía hidroeléctrica, Laos está desarrollando proyectos eólicos y solares en el norte, centro y sur del país para diversificar sus fuentes de suministro y reducir la dependencia de la hidroelectricidad, cuya producción se ve afectada por la estación seca. Inversores vietnamitas también participan en esos proyectos, entre ellos destaca el parque eólico Savan 2, en la provincia de Savannakhet, desarrollado por el grupo T&T, con una capacidad de 495 MW y una inversión total de 768 millones de dólares. Se prevé que entre en operación comercial a finales de 2028.



El Ministerio de Industria y Comercio de Laos señaló que, junto con la ampliación de la capacidad de generación y exportación, el país presta especial atención a la protección ambiental, la evaluación de los impactos ecológicos, las indemnizaciones y la garantía de los medios de vida de las comunidades locales en las zonas donde se ejecutan los proyectos./.

VNA