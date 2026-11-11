Economía

Vietnam impulsa cooperación con Daiwa para desarrollar el mercado de capitales

El grupo japonés Daiwa apoyará la captación de inversiones a largo plazo y la modernización del mercado financiero vietnamita.

Nguyễn Ngọc Tùng
En la cita (Fuente: Ministerio de Finanzas)
En la cita (Fuente: Ministerio de Finanzas)

Tokio (VNA) - El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, sostuvo una reunión de trabajo en Tokio con dirigentes de Daiwa Securities Group, un conglomerado empresarial japonés, para intercambiar puntos de vista sobre las orientaciones de cooperación en el desarrollo del mercado de capitales, la captación de inversiones a largo plazo y el fortalecimiento de los vínculos entre los mercados financieros de ambos países.

En el encuentro, Van Tuan destacó que, sobre la base de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón, ambas partes deben evaluar los resultados de la cooperación durante los últimos años y definir las orientaciones para la próxima etapa, aprovechando las fortalezas y la experiencia internacional de Daiwa para contribuir al desarrollo socioeconómico de Vietnam.

El ministro valoró las contribuciones de Daiwa al mercado financiero vietnamita, especialmente mediante el intercambio de información y experiencias sobre los mercados internacionales, la organización de programas de capacitación para mejorar la capacidad profesional del personal del Ministerio de Finanzas, así como la promoción de inversiones, la difusión del entorno empresarial de Vietnam y la conexión entre las comunidades empresariales y las instituciones financieras de ambos países.

Al referirse a las orientaciones de desarrollo para los próximos años, el ministro señaló que Vietnam está acelerando la reestructuración económica, renovando su modelo de crecimiento e integrándose más profundamente en los mercados financieros internacionales.

El país aspira a mantener un crecimiento económico de dos dígitos durante el período 2026-2030 y convertirse en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045. Por ello, aumenta la necesidad de movilizar recursos para la inversión, especialmente capitales a mediano y largo plazo.

En este contexto, Vietnam concede importancia al desarrollo de un mercado de capitales nacional integral, transparente y moderno, así como a ampliar el acceso y movilizar eficazmente recursos de los mercados financieros internacionales.

El ministro expresó su deseo de seguir contando con el acompañamiento y el intercambio de experiencias de instituciones financieras de prestigio como Daiwa.

Asimismo, propuso que Daiwa continúe colaborando con el Ministerio de Finanzas para fortalecer los vínculos entre los mercados financieros de Vietnam y Japón y promover la captación de flujos de capital a largo plazo y de alta calidad procedentes de Japón y otros mercados.

También pidió al grupo compartir experiencias internacionales en el desarrollo y la modernización del mercado de capitales, mejorar su gobernanza, apoyar la asistencia técnica y la formación de recursos humanos, y estudiar la diversificación de los canales de captación de capital internacional.

Por su parte, representantes de Daiwa valoraron positivamente las perspectivas de desarrollo de la economía y el mercado de capitales de Vietnam. Según el grupo, su red mundial de clientes institucionales reconoce el potencial de crecimiento del país, la estabilidad macroeconómica y las oportunidades de inversión, especialmente en infraestructura, transición energética, crecimiento verde y economía digital.

Daiwa reafirmó su compromiso de seguir acompañando el desarrollo del mercado de capitales vietnamita y colaborar con el Ministerio de Finanzas en la promoción de inversiones y la conexión con inversores japoneses e internacionales para atraer capitales a largo plazo y de alta calidad.

El grupo también se comprometió a intensificar la cooperación en formación, intercambio de experiencias y asistencia técnica para desarrollar el mercado de capitales, mejorar su gobernanza y movilizar financiación internacional, contribuyendo así al fortalecimiento de la cooperación económica y financiera entre Vietnam y Japón./.

Nguyễn Ngọc Tùng
VNA
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