Vietnam y Suecia buscan ampliar su cooperación en múltiples ámbitos

Estocolmo (VNA) - Tras concluir una visita a Finlandia, una delegación de alto nivel del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, realizó una visita de trabajo a Suecia del 7 al 11 de noviembre.



Durante su estancia, la delegación mantuvo encuentros y reuniones de trabajo con dirigentes del Partido Socialdemócrata Sueco y del Partido Comunista de Suecia, así como con el presidente del Concejo Municipal de Estocolmo. También visitó la Universidad de Estocolmo y la empresa Ericsson, y se reunió con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita en este país europeo.



En las reuniones, Trinh Van Quyet informó sobre los importantes logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de Doi Moi (Renovación), así como sobre los objetivos de desarrollo del país y las orientaciones estratégicas de cara al XIV Congreso Nacional del PCV.



Subrayó que el PCV mantiene el compromiso de situar al pueblo en el centro del desarrollo y como protagonista de este proceso. Todas las políticas y directrices están orientadas a proteger los intereses legítimos de la población y garantizar su participación en la gestión del país. Asimismo, destacó que la satisfacción y la felicidad del pueblo constituyen la medida del éxito del proceso de Doi Moi.



En una reunión con Morgan Johansson, representante del Partido Socialdemócrata Sueco, Trinh Van Quyet agradeció el valioso apoyo que el partido y el pueblo suecos brindaron a Vietnam durante la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en la reconstrucción del país tras la guerra.



Reafirmó la voluntad de Vietnam de seguir profundizando los tradicionales lazos de amistad, intensificar los intercambios entre ambos partidos y parlamentos, y compartir experiencias en materia de gobernanza y desarrollo económico vinculado al bienestar social. Asimismo, propuso ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, innovación, educación y salud.



Por su parte, Morgan Johansson afirmó que el Partido Socialdemócrata Sueco está dispuesto a impulsar la cooperación en ámbitos donde ambos países cuentan con fortalezas complementarias, así como a mantener el diálogo y el intercambio de experiencias legislativas.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de estrechar la coordinación en los foros multilaterales, defender el papel de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional, y promover la solución pacífica de las controversias.



En un encuentro con Olle Burell, presidente del Consejo Municipal de Estocolmo, Trinh Van Quyet propuso reforzar la cooperación entre la capital sueca y las localidades vietnamitas en materia de planificación y gestión urbana, transformación digital, transición ecológica y desarrollo de ciudades inteligentes.



Tras compartir la experiencia de Estocolmo en gestión urbana, políticas de bienestar social, igualdad de oportunidades para las mujeres y educación infantil, Olle Burell manifestó la disposición de la ciudad a recibir delegaciones vietnamitas interesadas en conocer e intercambiar experiencias en estos ámbitos.



En su reunión con representantes del Partido Comunista de Suecia, Trinh Van Quyet agradeció la solidaridad y el apoyo de los comunistas y las fuerzas progresistas suecas a Vietnam durante su lucha por la independencia y la reunificación nacional.



Al compartir las experiencias de los 40 años de Doi Moi, destacó que Vietnam mantiene su orientación de combinar el crecimiento económico con el progreso y la equidad sociales.



Por su parte, Erik Anderson, responsable de Relaciones Exteriores del Partido sueco, elogió los avances de Vietnam en desarrollo económico y reducción de la pobreza, y expresó su interés por conocer más a fondo la experiencia vietnamita en la construcción del socialismo.



Ambas partes acordaron mantener los contactos e intensificar los intercambios teóricos sobre la construcción del Partido y el camino hacia el socialismo, así como continuar su coordinación en los foros del movimiento comunista y obrero internacional.



Durante su visita a la Universidad de Estocolmo, la delegación intercambió puntos de vista sobre la cooperación en investigación científica, la creación de una red de jóvenes investigadores de ambos países y la concesión de becas para que científicos vietnamitas puedan desarrollar sus investigaciones en Suecia.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, Trinh Van Quyet, y directivos del grupo Ericsson. Foto: VNA

En una reunión con directivos de Ericsson, Trinh Van Quyet propuso ampliar las inversiones de la empresa en Vietnam, impulsar la transferencia de tecnología y fortalecer la formación de recursos humanos.



También sugirió promover la aplicación de la tecnología 5G en la producción industrial y la gestión de puertos inteligentes en las ciudades de Hai Phong y Da Nang.



Los directivos de Ericsson reafirmaron que Vietnam es un socio importante para la compañía y manifestaron su disposición a ampliar la cooperación en estos ámbitos.



En un encuentro con la comunidad vietnamita en Suecia, Trinh Van Quyet reiteró que el Partido y el Estado consideran a los vietnamitas residentes en el extranjero una parte inseparable de la nación y un importante recurso para el desarrollo del país.



Instó a la comunidad a mantener la unidad, preservar el idioma y la identidad cultural nacionales, y transmitir el amor por la patria a las nuevas generaciones. Asimismo, pidió a la Embajada que siga protegiendo los derechos e intereses legítimos de los compatriotas y facilite la conexión entre los intelectuales vietnamitas en Suecia y las instituciones, centros de investigación y empresas del país.



Los representantes de la comunidad vietnamita expresaron su orgullo por los avances de Vietnam y reafirmaron su voluntad de contribuir al desarrollo nacional mediante sus conocimientos y experiencia profesional, especialmente en los ámbitos de la salud, la energía y la previsión de desastres naturales.



La visita ha contribuido a consolidar la confianza política, estrechar los lazos de amistad entre ambos pueblos y abrir nuevas oportunidades para ampliar la cooperación multifacética entre Vietnam y Suecia./.