Política

Vietnam refuerza control de riesgos en toda la cadena alimentaria

El proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Alimentaria prevé controles en toda la cadena de suministro, nuevas obligaciones para empresas y una supervisión más estricta.

Panorama de una sesión de trabajo de Asamblea Nacional. (Foto: VNA)
Panorama de una sesión de trabajo de Asamblea Nacional. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria de Vietnam plantea reforzar el control de riesgos en todas las etapas de la cadena de suministro de alimentos, con el fin de mejorar la gestión estatal y garantizar la inocuidad de los productos.

La Asamblea Nacional analizará esta iniciativa durante la sesión vespertina de hoy, en el marco del segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura. A lo largo de la jornada, el órgano legislativo también examinará otros proyectos legislativos, informes sobre la recepción y tramitación de denuncias y peticiones ciudadanas, así como mecanismos y políticas especiales para el desarrollo del turismo.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la aplicación de un modelo de gestión basado en el control de riesgos a lo largo de toda la cadena alimentaria, en consonancia con las prácticas internacionales de la Comisión del Codex Alimentarius.

Según este enfoque, la gestión estatal de la seguridad alimentaria abarcará todas las etapas de la cadena de suministro. La Comisión del Codex Alimentarius establece directrices sobre herramientas de análisis de riesgos, que comprenden tres actividades: evaluación, gestión y comunicación de riesgos. La evaluación permite determinar de manera independiente y objetiva la probabilidad de que se produzcan peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos.

El proyecto también incorpora un principio para resolver los conflictos normativos entre la Ley de Seguridad Alimentaria y otras leyes, añade obligaciones para las empresas que operan mediante el comercio electrónico y establece disposiciones sobre el sistema de información y datos relativos a esta materia.

Asimismo, exige que los establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos cumplan las condiciones higiénicas adecuadas y apliquen sistemas avanzados de gestión.

La iniciativa modifica y complementa las responsabilidades de gestión estatal de los ministerios de Salud; Agricultura y Medio Ambiente; Industria y Comercio, así como de otras carteras y sectores pertinentes.

También incorpora disposiciones sobre el control posterior y la supervisión de la inocuidad de los alimentos una vez realizada la declaración del producto. Entre las medidas previstas figuran la revocación del Certificado de recepción del registro de declaración del producto, la retirada de la información publicada en el portal electrónico de la agencia estatal competente y la revocación del Certificado de establecimiento que cumple las condiciones de inocuidad alimentaria, con el objetivo de garantizar una aplicación más rigurosa de la ley.

En la mañana, la Asamblea Nacional presenta los informes de propuesta y evaluación de los proyectos de Ley de Transacciones de Productos Básicos Derivados y de modificación del Código Marítimo y de Vías Navegables Interiores.

Asimismo, debate los resultados de la supervisión de la resolución de las propuestas de los electores presentadas al primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y examina los informes sobre la recepción de ciudadanos y la tramitación de denuncias y peticiones remitidas al órgano legislativo en 2026.

Por la tarde, además del proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria (modificado), la Asamblea Nacional examinará los informes sobre el ajuste de los límites administrativos entre Hanoi y la provincia de Phu Tho y el proyecto de resolución sobre mecanismos y políticas especiales para el desarrollo del turismo./.

VNA
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