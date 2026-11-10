Asamblea Nacional examina el reajuste de los límites administrativos de Hanoi y Phu Tho

Hanoi (VNA) – En la segunda fase de su octava reunión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam aprobó hoy la propuesta del Gobierno de ajustar los límites administrativos entre Hanoi y la provincia de Phu Tho, para someterla a consideración y decisión del Parlamento durante su segundo período de sesiones.

Según el informe del Gobierno, el Parque Nacional de Ba Vi tiene una superficie total de 97,02 kilómetros cuadrados (km²), de los cuales 25,29 km² se encuentran actualmente en territorio de Phu Tho.

El Gabinete propone transferir a Hanoi toda la superficie del parque situada en Phu Tho, junto con 14,77 km² de su zona de amortiguamiento, con el fin de garantizar una gestión unificada y continua de la protección forestal y la conservación de la biodiversidad.

En la reunión, el Comité Permanente también examinó los informes sobre la recepción de opiniones y revisión de tres proyectos legislativos: la Ley de Subastas de Bienes (modificada); la Ley de modificación y complementación de algunos artículos de la Ley de Electricidad; y la Ley de modificación y complementación de algunos artículos de la Ley de Inversiones.

Sus miembros expresaron, en general, su acuerdo con las explicaciones y modificaciones presentadas por el Gobierno.

El presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, destacó la importancia de los tres proyectos y pidió revisarlos exhaustivamente para evitar solapamientos con otras iniciativas legislativas que se están modificando en el actual período de sesiones.

Respecto a la Ley de Subastas de Bienes, el Comité Permanente pidió evaluar de manera integral la reducción de las condiciones para ejercer la actividad de subastas, en relación con los requisitos profesionales de los subastadores y los mecanismos de supervisión y gestión.

También solicitó aclarar las bases jurídicas y las competencias para anular los resultados de las subastas, así como garantizar la viabilidad y coherencia de las disposiciones sobre infracciones y sus consecuencias legales.

En la cita (Foto: VNA)

En cuanto a la Ley de Electricidad, pidió aclarar las bases y subrayó la necesidad de aplicar mecanismos especiales y eximir de ciertos procedimientos de aprobación de inversiones a determinados proyectos eléctricos, sin reducir los requisitos de evaluación en materia de tierras y medio ambiente.

Además, urgió unificar los métodos de determinación de los precios de la electricidad en las ofertas, limitar la renegociación de los términos fundamentales de los contratos de compraventa de electricidad y garantizar que los costos del mecanismo de compraventa directa y las tarifas eléctricas se calculen de forma completa, pública y transparente.

Respecto a la Ley de Inversiones, el órgano legislativo demandó seguir perfeccionando las disposiciones sobre la flexibilización de las condiciones de acceso al mercado, los incentivos y ayudas a la inversión, así como la depreciación acelerada para proyectos verdes.

El Comité Permanente examinó también los informes sobre la recepción de opiniones y revisión del proyecto de Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas./.