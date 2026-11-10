Política

Vietnam y Venezuela celebran la XI Consulta Política entre sus cancillerías

Vietnam y Venezuela impulsarán los contactos de alto nivel y la cooperación en energía, comercio, inversión, agricultura y otros sectores.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El vicecanciller de Vietnam, Dang Hoang Giang, y el viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Eduardo Ramirez, copresidieron hoy en Hanoi la XI Consulta Política entre ambas cancillerías.

Durante la reunión, Hoang Giang informó sobre la situación socioeconómica y las orientaciones de desarrollo de Vietnam, y afirmó que el país concede importancia a las relaciones de amistad y cooperación multifacética con las naciones de América Latina, entre las cuales Venezuela figura como uno de sus socios prioritarios.

Con el objetivo de impulsar una cooperación más eficaz en el marco de la Asociación Integral bilateral, propuso aprovechar los mecanismos existentes, resolver las dificultades y explorar nuevas oportunidades en sectores con potencial, como petróleo y gas, telecomunicaciones, agricultura, educación y formación, y turismo.

Por su parte, Eduardo Ramirez mostró su admiración por los importantes logros económicos, sociales y diplomáticos alcanzados por Vietnam durante los 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación), y manifestó su confianza en que el país cumplirá con éxito sus dos objetivos de desarrollo para 2030 y 2045.

Al informar sobre la situación de Venezuela, afirmó que la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, y el Gobierno venezolano conceden especial importancia y prioridad al fortalecimiento de los vínculos con Vietnam, un socio relevante en la región de Asia-Pacífico.

Asimismo, señaló que Venezuela está dispuesta a servir de puente para que Vietnam amplíe sus relaciones con América Latina.

Ambos viceministros coincidieron en que la Asociación Integral entre Vietnam y Venezuela continúa desarrollándose positivamente. Destacaron, en particular, la visita a Venezuela del ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, en junio de 2026, durante la cual ambas partes acordaron la Agenda Bilateral para el período 2026-2030 y decidieron elaborar un plan de acción concreto para su implementación.

Las dos partes acordaron impulsar los preparativos para visitas y contactos de alto nivel, celebrar próximamente la cuarta reunión del Comité Intergubernamental en 2026 e intensificar los intercambios entre ministerios, organismos, localidades y comunidades empresariales de ambos países.

También se comprometieron a coordinar la promoción de negociaciones y la firma de acuerdos destinados a completar el marco jurídico de cooperación en comercio, inversión, seguridad y aplicación de la ley.

Durante la consulta, ambas delegaciones revisaron la cooperación bilateral y la colaboración entre sus respectivas cancillerías, además de intercambiar opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.

Pactaron mantener las consultas, estrechar la coordinación y apoyarse mutuamente en las organizaciones internacionales y los foros multilaterales de los que ambos países son miembros.

En el marco de su visita, Eduardo Ramirez tiene previsto reunirse con dirigentes del Ministerio de Industria y Comercio y del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam, así como visitar algunas instalaciones económicas y lugares de interés histórico y cultural en Hanoi./.

VNA
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Integración internacional

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