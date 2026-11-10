Esposa del máximo dirigente de Vietnam conoce la cultura tradicional japonesa

Tokio (VNA) - Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, tuvo hoy la oportunidad de conocer la cultura tradicional japonesa en la Casa de Huéspedes del Estado Akasaka, en Tokio, en el marco de la visita oficial del máximo dirigente del país indochino a Japón.
Ataviada con un kimono tradicional, Ngo Phuong Ly escuchó la presentación de una artesana sobre la ceremonia japonesa del té, una expresión artística que se ha preservado durante 450 años, desde la época del maestro del té Sen no Rikyu. La anfitriona eligió un juego de té inspirado en las célebres tradiciones cerámicas vietnamitas del siglo XVI, evocando la larga historia de intercambios culturales entre ambos pueblos.
Tras conocer la historia de la ceremonia del té, Ngo Phuong Ly fue invitada a degustar dulces y té tradicionales y, posteriormente, a probar ella misma la preparación de esta bebida. Con respeto, ofreció la primera taza de té a Akiko Santo, expresidenta de la Cámara de Consejeros de Japón y la invitada de mayor edad presente en el encuentro.
Impresionada por la elegante imagen de Ngo Phuong Ly vestida con kimono, Akiko Santo le agradeció este atento gesto. El acto reflejó el espíritu de respeto, uno de los valores fundamentales de la ceremonia japonesa del té, y evocó al mismo tiempo la tradición vietnamita de mostrar deferencia hacia las personas mayores.
En Japón, el consumo de té ha evolucionado hasta convertirse en un arte formal, regido por estrictos rituales y un espíritu de serenidad. En Vietnam, el té forma parte de la vida cotidiana y constituye a menudo el primer gesto de hospitalidad que se ofrece a los visitantes. Aunque se expresan de manera diferente, ambas tradiciones conceden gran importancia a la sinceridad, la hospitalidad y el respeto hacia los demás.
Esta experiencia no solo puso de manifiesto el aprecio de la invitada vietnamita por el patrimonio cultural de Japón, sino que también reflejó la cálida hospitalidad y la esmerada acogida del país anfitrión, poniendo de relieve la vigencia de los valores tradicionales en la vida moderna./.
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