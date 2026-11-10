Máximo dirigente vietnamita visita exposición de escultura Vietnam-Japón

Tokio (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa visitaron hoy la Exposición de Escultura en pequeño formato Vietnam-Japón, titulada “Diálogos”, en la prefectura de Kanagawa, como parte de su visita oficial a Japón.



La exposición está organizada conjuntamente por el Museo de Bellas Artes de Vietnam y la Embajada de Vietnam en Japón, en coordinación con las autoridades de la prefectura de Kanagawa.



Durante la visita, los directores del Museo de Bellas Artes de Vietnam y del Museo de Arte Moderno de la Prefectura de Kanagawa presentaron al dirigente vietnamita y a su esposa destacadas obras escultóricas de artistas de ambos países.



El secretario general y presidente To Lam y su esposa también dedicaron tiempo a reunirse y conversar con escultores vietnamitas y japoneses sobre las ideas artísticas y los mensajes estéticos que transmiten sus obras.



La exposición reúne más de 30 obras destacadas de artistas contemporáneos de Vietnam y Japón, desde escultores consagrados con estilos personales bien definidos hasta jóvenes creadores nacidos en la década de 1990, ofreciendo una diversidad de perspectivas en este diálogo artístico.



Las obras expuestas abarcan una amplia variedad de materiales, desde la solidez de la piedra y la capacidad reflectante del metal hasta la belleza rústica de la madera y las superficies expresivas de la cerámica artesanal. Asimismo, exploran materiales tradicionales, como la madera lacada, y combinaciones creativas de distintos materiales. Cada obra ofrece profundas reflexiones sobre el ser humano, la naturaleza y la vida.



Además de celebrar la diversidad de las expresiones artísticas, la exposición constituye un espacio de intercambio cultural que contribuye a fortalecer la amistad y los vínculos entre los pueblos de Vietnam y Japón.



La exposición está abierta al público de forma gratuita del 8 al 11 de noviembre en la sede del gobierno de la Prefectura de Kanagawa, en la ciudad de Yokohama./.





VNA