Cultura-Deporte

Máximo dirigente vietnamita visita exposición de escultura Vietnam-Japón

La muestra “Diálogos” reúne más de 30 obras de artistas vietnamitas y japoneses para promover el intercambio cultural y la amistad bilateral.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa visitan la Exposición de Escultura en pequeño formato Vietnam-Japón, titulada “Diálogos” (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa visitan la Exposición de Escultura en pequeño formato Vietnam-Japón, titulada “Diálogos” (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa visitaron hoy la Exposición de Escultura en pequeño formato Vietnam-Japón, titulada “Diálogos”, en la prefectura de Kanagawa, como parte de su visita oficial a Japón.

La exposición está organizada conjuntamente por el Museo de Bellas Artes de Vietnam y la Embajada de Vietnam en Japón, en coordinación con las autoridades de la prefectura de Kanagawa.

Durante la visita, los directores del Museo de Bellas Artes de Vietnam y del Museo de Arte Moderno de la Prefectura de Kanagawa presentaron al dirigente vietnamita y a su esposa destacadas obras escultóricas de artistas de ambos países.

El secretario general y presidente To Lam y su esposa también dedicaron tiempo a reunirse y conversar con escultores vietnamitas y japoneses sobre las ideas artísticas y los mensajes estéticos que transmiten sus obras.

La exposición reúne más de 30 obras destacadas de artistas contemporáneos de Vietnam y Japón, desde escultores consagrados con estilos personales bien definidos hasta jóvenes creadores nacidos en la década de 1990, ofreciendo una diversidad de perspectivas en este diálogo artístico.

Las obras expuestas abarcan una amplia variedad de materiales, desde la solidez de la piedra y la capacidad reflectante del metal hasta la belleza rústica de la madera y las superficies expresivas de la cerámica artesanal. Asimismo, exploran materiales tradicionales, como la madera lacada, y combinaciones creativas de distintos materiales. Cada obra ofrece profundas reflexiones sobre el ser humano, la naturaleza y la vida.

Además de celebrar la diversidad de las expresiones artísticas, la exposición constituye un espacio de intercambio cultural que contribuye a fortalecer la amistad y los vínculos entre los pueblos de Vietnam y Japón.

La exposición está abierta al público de forma gratuita del 8 al 11 de noviembre en la sede del gobierno de la Prefectura de Kanagawa, en la ciudad de Yokohama./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #To Lam #Japón #Kanagawa #exposición de escultura #Diálogos #escultura contemporánea
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presencia la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre el Grupo Meiko y la Universidad Nacional de Hanoi. Foto: VNA

Máximo dirigente de Vietnam visita la prefectura japonesa de Kanagawa

Durante su visita a Kanagawa, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, propuso ampliar la cooperación con Vietnam en inversión, semiconductores, tecnologías verdes, sanidad e innovación, y destacó el papel de los intercambios entre localidades.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (derecha) se reúne con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam. (Foto: VNA)

Vietnam y Japón buscan ampliar la cooperación entre sus localidades

Durante su visita a Japón, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam y gobernadores de cinco localidades para abordar la cooperación en inversión, tecnología, turismo, agricultura y formación de recursos humanos.

Ver más

La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam

La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam

Entre las 54 etnias de Vietnam, el pueblo cham destaca por su larga historia y riqueza cultural. La comunidad cham que profesa el Islam se concentra principalmente en An Giang y otras localidades del sur del país, donde mantiene una vida cultural marcada por la fe musulmana y las tradiciones de la región fluvial. Sus vestimentas, variadas en diseños, colores y materiales, reflejan el sentido estético, la modestia y la identidad cultural transmitida de generación en generación.

Vietnam fija los principales objetivos sociales y culturales para 2027

Vietnam fija los principales objetivos sociales y culturales para 2027

El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, XIV mandato, emitió la Conclusión n.º 106-KL/TW, que establece los principales indicadores previstos para 2027 en materia de desarrollo socioeconómico, con especial atención a los ámbitos cultural y social.

Nguyen Yen Trang, representante de Hanoi, se coronó Miss Vietnam 2026 (Fuente: VNA)

Nguyen Yen Trang se corona Miss Vietnam 2026

Nguyen Yen Trang fue coronada Miss Vietnam 2026 en Hai Phong. El certamen destacó la belleza, la cultura, la inteligencia y el compromiso social de las mujeres vietnamitas.

El alcalde de Perth, Bruce Reynolds, habla en el evento. (Foto: VNA)

La cultura vietnamita brilla en el corazón de Perth

La Jornada de la Cultura Vietnamita 2026, bajo el lema “Los colores de la tierra natal”, se celebró hoy en la ciudad de Perth, estado de Australia Occidental, con la participación de cerca de 4.000 personas, y contribuyó a proyectar ante el público internacional la imagen de un Vietnam rico en identidad cultural, dinámico y acogedor.

Inscripciones rupestres de Non Nuoc y estelas de Pho Hien, inscritas en Registro de UNESCO

Inscripciones rupestres de Non Nuoc y estelas de Pho Hien, inscritas en Registro de UNESCO

En el marco de la 11.ª Reunión Plenaria del Comité del Programa Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico de la UNESCO (MOWCAP), celebrada el 5 de noviembre de 2026, las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc, en la provincia de Ninh Binh, y las estelas de Pho Hien, en Hung Yen, fueron incorporadas hoy al Registro de la Memoria del Mundo para Asia-Pacífico.