Impulsan la cooperación entre Vietnam y Japón en el sector de los semiconductores

Tokio, 10 nov (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, acompañado de una delegación de alto nivel de Vietnam, visitó hoy el grupo Meiko, en la prefectura de Kanagawa.



Fundado en 1975, Meiko fabrica actualmente placas de circuitos electrónicos destinadas a algunos de los sectores tecnológicos más avanzados del mundo, como los servidores de inteligencia artificial (IA), las comunicaciones por satélite, la industria automotriz y los teléfonos inteligentes.



Desde que obtuvo el certificado de registro de inversión en Vietnam en 2006 y construyó su primera fábrica en 2008, el grupo ha mantenido un flujo constante de inversiones y ampliado continuamente su capacidad de producción. Actualmente, cuenta con unos 9.000 empleados en Vietnam, lo que convierte al país en su mayor centro de producción.



De cara al futuro, Meiko aspira a establecer un nuevo centro de investigación y desarrollo (I+D) en Vietnam, con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo de equipos de automatización, robots humanoides y diversos tipos de sensores necesarios para la IA física. Asimismo, prevé investigar y ampliar la fabricación en Vietnam de equipos de automatización y aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT) destinadas a la producción.



To Lam expresó su impresión por la trayectoria de desarrollo del grupo Meiko y su decisión de realizar inversiones a largo plazo en Vietnam. Valoró las contribuciones de la empresa a la generación de empleo, la formación de recursos humanos, el apoyo a la comunidad y el fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Japón.



El dirigente destacó que la Asociación de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón se desarrolla de manera dinámica y sustancial, y que la cooperación en ciencia y tecnología, innovación e inversión en tecnologías de alta gama constituye uno de sus pilares fundamentales.



Vietnam aspira a convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, sobre la base de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores del crecimiento. En este proceso, los microchips y los semiconductores constituyen la base de numerosas industrias clave, y empresas como Meiko son socios a los que Vietnam concede especial importancia.



Al abordar las orientaciones de cooperación entre el grupo japonés y sus socios vietnamitas, To Lam señaló que Vietnam no solo desea atraer plantas de producción, sino también trabajar junto con socios como Meiko para dominar progresivamente las tecnologías y participar más profundamente en los eslabones de mayor valor añadido de las cadenas globales de los semiconductores y la electrónica. Para ello, es necesario avanzar de la producción y el ensamblaje hacia la investigación, el diseño y la innovación.



Con el objetivo de convertir a Vietnam en uno de los pilares de la estrategia de desarrollo del grupo, el secretario general del PCV y presidente, To Lam, afirmó que el Gobierno vietnamita seguirá creando condiciones favorables en materia institucional, de infraestructura y de recursos para facilitar la ejecución eficaz de sus proyectos.



Instó al grupo a continuar cooperando con sus socios en Vietnam en una dirección verde y sostenible, garantizando la protección del medio ambiente, la seguridad laboral y los derechos de los trabajadores.



Pidió a Meiko ampliar sus programas de cooperación para incorporar a un mayor número de empresas vietnamitas a su cadena de suministro, en ámbitos que abarcan desde los materiales y la ingeniería de precisión hasta la automatización y los servicios técnicos. Además, alentó al grupo a presentar y conectar a empresas vietnamitas con otros socios japoneses del sector.



Por su parte, los ministerios, organismos y autoridades locales de Vietnam brindarán apoyo a las empresas nacionales para elevar sus capacidades y cumplir los estándares del grupo y del mercado mundial, de modo que puedan crecer junto con sus socios y generar conjuntamente nuevos valores en Vietnam.



El dirigente vietnamita manifestó también su deseo de que Meiko amplíe su cooperación en la formación de recursos humanos en el ámbito de los microchips, en coordinación con las universidades vietnamitas, mediante el desarrollo de programas formativos prácticos, el diseño conjunto de contenidos docentes, prácticas en fábricas y laboratorios de investigación, becas para estudiantes destacados y la tutoría conjunta de doctorandos.



Expresó su confianza en que, sobre la base de la confianza mutua, la determinación del grupo y el acompañamiento del Gobierno y el pueblo vietnamitas, el grupo Meiko seguirá alcanzando nuevos logros en Vietnam, contribuyendo al desarrollo de ambos países y al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre Vietnam y Japón.



Con esta ocasión, To Lam y el gobernador de la prefectura de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, presenciaron el intercambio de documentos de cooperación entre el grupo Meiko y varias universidades, empresas y localidades de Vietnam./.





VNA