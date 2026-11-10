Política

Vietnam y China buscan profundizar la cooperación parlamentaria

Vietnam y China acordaron ampliar los intercambios legislativos y fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

En la cita (Fuente:VNA)
En la cita (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) – El vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-China, Nguyen Doan Anh, recibió hoy al embajador de Beijing en Hanoi, He Wei.

En la cita, Doan Anh afirmó que Vietnam otorga siempre una prioridad máxima a las relaciones con China, considerándolas una elección estratégica dentro del conjunto de su política exterior.

En el ámbito parlamentario, el dirigente vietnamita señaló que el mantenimiento de los intercambios de delegaciones de alto nivel y la copresidencia de las sesiones de la Comisión de Cooperación bilateral constituyen hitos cruciales, que demuestran la confianza política y la determinación común de elevar la cooperación legislativa a un nuevo nivel.

Este mecanismo establece un marco de diálogo regular que favorece el intercambio de experiencias, la materialización de las percepciones comunes alcanzadas al más alto nivel y la creación de un marco jurídico propicio para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Doan Anh sugirió que la Embajada de China continúe implementando eficazmente los resultados de esta visita, mantengan los intercambios de delegaciones y fortalezcan los vínculos entre las comisiones especializadas y los órganos representativos locales.

En cuanto al Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-China, propuso ampliar los intercambios a los parlamentarios jóvenes, las diputadas y los representantes locales, organizando al mismo tiempo conferencias temáticas sobre infraestructuras, logística, protección del medio ambiente, agricultura y educación.

Por su parte, He Wei indicó que ambas partes han profundizado su confianza política y consolidado su asociación estratégica. Señaló que los intercambios entre los órganos legislativos tienen como objetivo compartir experiencias de gobernanza, alinear las estrategias de desarrollo y fortalecer la amistad entre los pueblos.

Según el embajador, el potencial de cooperación sigue siendo inmenso en los ámbitos del comercio, la inversión, el turismo y la agricultura, así como en sectores emergentes como la inteligencia artificial.

El diplomático chino abogó por reforzar los intercambios entre los comités especializados y los grupos parlamentarios de amistad, así como por ampliar la investigación y los estudios prácticos sobre el desarrollo económico, la ciencia, la tecnología, la innovación y la gobernanza social.

Por otro lado, hizo hincapié en mantener los intercambios culturales y la cooperación turística para fortalecer el entendimiento mutuo y los estrechos vínculos entre los pueblos de ambos países.

Reafirmó el compromiso de la Embajada de China de colaborar estrechamente con la Asamblea Nacional de Vietnam y de actuar como puente para promover la cooperación parlamentaria.

Expresó su esperanza de que los grupos parlamentarios de amistad de ambos países intensifiquen la organización de actividades de investigación y aprendizaje práctico a nivel local, identificando así el potencial existente y ampliando las oportunidades de cooperación.

Ambas partes expresaron su convicción de que, gracias a la atención constante de los altos dirigentes de ambos Partidos y Estados, las relaciones bilaterales, en particular la cooperación parlamentaria, seguirán desarrollándose de manera sustancial, eficaz y sostenible./.

VNA
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