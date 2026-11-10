Cultura-Deporte

Concierto de amistad impulsa lazos culturales entre Vietnam y Japón

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, junto con la delegación de alto nivel de Vietnam, participan en el Concierto Especial de Amistad Vietnam-Japón.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, asisten al Concierto Especial de Amistad Vietnam-Japón (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, asisten al Concierto Especial de Amistad Vietnam-Japón (Foto: VNA)


Tokio (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, junto con la delegación de alto nivel de Vietnam, asistieron hoy al Concierto Especial de Amistad Vietnam-Japón, celebrado en la prefectura japonesa de Kanagawa.

El evento, organizado por la Embajada de Vietnam en Japón, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y las autoridades de localidad japonesa, forma parte de la agenda de actividades del máximo dirigente vietnamita en Kanagawa.

Al evento asistieron también el gobernador de la prefectura de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, así como numerosos amigos vietnamitas y japoneses.

En su discurso de bienvenida, el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, señaló que el concierto reunió a talentosos músicos de la Orquesta Sinfónica de Vietnam, quienes compartieron escenario con artistas que actualmente actúan o han actuado en prestigiosas orquestas japonesas, como la Orquesta Sinfónica NHK, la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio, la New Japan Philharmonic y la Orquesta Filarmónica de Kanagawa.

Este encuentro artístico especial estuvo bajo la dirección del maestro Honna Tetsuji, quien ha dedicado varias décadas de su trayectoria y pasión a la música vietnamita. La convergencia de artistas experimentados, cada uno con su propio estilo y trayectoria artística, no solo dio lugar a un programa excepcional y lleno de novedades, sino que también abrió oportunidades para el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la creación conjunta.

Quang Hieu expresó su confianza en que este Concierto Especial de Amistad Vietnam-Japón, junto con los eventos de intercambio de moda y la Exposición de Escultura en pequeño formato celebrados en el marco de la actual visita oficial a Japón del secretario general y presidente To Lam y su esposa, contribuirá a impulsar las actuaciones conjuntas, el intercambio profesional y la formación de jóvenes talentos entre ambas partes.

De este modo, enfatizó, la cooperación en diplomacia cultural entre Vietnam y Japón continuará desarrollándose de manera cada vez más profunda y sustancial, en consonancia con el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

En su intervención en el concierto, el gobernador de la prefectura de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, destacó que Japón y Vietnam mantienen una relación de cooperación y amistad especial. En 2015, la prefectura organizó el Festival de Vietnam en Kanagawa y, en 2018, celebró el Festival de Kanagawa en Hanoi. Estas actividades se han mantenido de forma continua hasta la actualidad.

A partir de los intercambios culturales, ambas partes han ampliado progresivamente la cooperación en otros ámbitos, incluido el desarrollo económico, generando beneficios concretos para los pueblos de ambos países./.

VNA
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