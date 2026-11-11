Vietnam y Australia celebran XI Diálogo Estratégico de Diplomacia y Defensa

Hanoi (VNA) - Vietnam y Australia acordaron intensificar las consultas estratégicas y ampliar la cooperación en defensa, seguridad marítima, economía, ciencia y tecnología, durante la XI edición de su Diálogo Estratégico de Diplomacia y Defensa (formato 2+2), celebrada la víspera en Hanoi.



Ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional e internacional y reafirmaron su compromiso con la paz, la estabilidad y el respeto al derecho internacional.



Copresidieron el encuentro, por Vietnam, Nguyen Manh Cuong, viceministro de Relaciones Exteriores, y el teniente general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa. Por Australia participaron la viceministra de Asuntos Exteriores y Comercio, Michelle Chan, y el vicetitular de Defensa, Hugh Jeffrey, junto con representantes de los organismos competentes de ambos países.

Los delegados de la XI edición de su Diálogo Estratégico de Exteriores y Defensa (Foto: VNA)

Las dos partes reafirmaron que son socios fiables, con una cooperación eficaz y numerosas posiciones compartidas sobre asuntos regionales e internacionales. Asimismo, valoraron los avances de la Asociación Estratégica Integral, que continúa profundizándose desde la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en agosto de 2026. Durante ese viaje se aprobaron importantes acuerdos y declaraciones que establecieron una base política para desarrollar nuevas iniciativas de cooperación. Ambas partes expresaron su satisfacción por los avances en su implementación.



Ampliar la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos



Al abordar la situación mundial y regional, señalaron que el panorama sigue siendo complejo e imprevisible, marcado por la creciente incertidumbre y la interrelación entre los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales. Ante este contexto, destacaron la necesidad de reforzar el diálogo, la cooperación y la confianza, prevenir conflictos y preservar un entorno de paz, seguridad y estabilidad, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



Vietnam y Australia acordaron intensificar las consultas y el intercambio de información, consolidar la confianza estratégica y aplicar eficazmente los compromisos de sus dirigentes. Entre los documentos aprobados en agosto de 2026 figuran las declaraciones conjuntas sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral, el fortalecimiento de la resiliencia, la adaptación y la recuperación económica, la conexión en ciencia, tecnología e innovación, y la actualización de la Declaración de Visión Conjunta para reforzar la cooperación en defensa.



También valoraron los resultados de la colaboración en seguridad marítima, lucha contra la delincuencia transnacional y las estafas en línea, respuesta al cambio climático y mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en el marco de la Asociación para el Mantenimiento de la Paz.



En el ámbito económico, coincidieron en promover el comercio y las inversiones bilaterales, respaldar un sistema comercial multilateral abierto, inclusivo, justo y sostenible, basado en normas, y diversificar las cadenas de suministro, incluidas las energéticas. Asimismo, acordaron cooperar en el almacenamiento de energía y ampliar los vínculos en ciencia y tecnología, especialmente en tecnologías estratégicas, inteligencia artificial y seguridad de los datos, para reforzar la autonomía y la resiliencia económica de ambos países.



Australia se comprometió a apoyar a Vietnam en el fortalecimiento de sus capacidades como país anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.



Cooperación marítima y coordinación regional



Australia valoró la aprobación por Vietnam de la Resolución No. 20-NQ/TW, adoptada en el tercer pleno del Comité Central del XIV mandato, sobre la construcción y el desarrollo del país como una nación marítima fuerte. Asimismo, manifestó su disposición a seguir apoyando a Vietnam en el desarrollo de capacidades marítimas, la formación de recursos humanos y el intercambio de experiencias.



Ambas partes destacaron la cooperación en este ámbito a través del Programa de Asociación Marítima Australia-Asia Sudoriental, orientado a responder a los desafíos comunes en el mar y en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Reafirmaron la importancia de mantener la paz, la seguridad y la estabilidad, garantizar la libertad de navegación marítima y aérea y proteger el comercio en las rutas marítimas estratégicas. También subrayaron que las disputas deben resolverse por medios pacíficos, sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y de conformidad con el derecho internacional, especialmente la UNCLOS de 1982.



En el plano regional, reiteraron su compromiso con un Indo-Pacífico pacífico, estable, próspero, inclusivo, sostenible y resiliente, y destacaron el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de los mecanismos liderados por esta organización, incluida la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+), en la promoción del diálogo, la cooperación y la confianza.



Vietnam y Australia acordaron coordinarse estrechamente para profundizar la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Australia y reconocieron el Foro del Futuro de la ASEAN como una iniciativa importante para debatir el porvenir de la agrupación. Australia expresó su apoyo a la organización por Vietnam de la cuarta edición del foro en 2027.



Asimismo, coincidieron en promover la cooperación en el marco de la Asociación Mekong-Australia (MAP), con el objetivo de fortalecer la resiliencia y fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible en la subregión del Mekong, además de estudiar la ampliación de los vínculos con los países insulares del Pacífico.



Al concluir el diálogo, ambas partes valoraron el papel y la eficacia de este mecanismo estratégico y acordaron celebrar su XII edición en Australia en una fecha conveniente de 2027./.