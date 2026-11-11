Vietnam y Laos amplían pagos transfronterizos mediante códigos QR

Vientiane (VNA) - Vietnam y Laos impulsan la ampliación de los pagos transfronterizos mediante códigos QR y el uso de sus monedas nacionales en las transacciones bilaterales, con el objetivo de fomentar el comercio y las inversiones y elevar el intercambio comercial a 10 mil millones de dólares en los próximos años.



Estos planes fueron debatidos durante la Conferencia Anual de 2026 entre el Banco Estatal de Vietnam (BEV) y el Banco Central de Laos (BOL), celebrada a principios de noviembre.



En el encuentro, el gobernador del BEV, Pham Duc An, y su homólogo del BOL, Bounkham Volachith, repasaron la evolución macroeconómica y evaluaron el uso de las monedas nacionales en los pagos y las transferencias transfronterizas, así como los avances en la interconexión de los sistemas de pago minorista mediante códigos QR.



Ambas partes acordaron estrechar la cooperación en 2027, con prioridad para la ampliación de los servicios de pago bidireccionales mediante códigos QR y el fomento del uso del dong vietnamita y el kip laosiano.



Estas iniciativas buscan facilitar transacciones más ágiles, transparentes y seguras para las empresas, los turistas y la población de ambos países. También contribuirán a estrechar los vínculos financieros, reducir la dependencia de las divisas de terceros países y los costes de transacción, así como mejorar la eficiencia de los pagos.



El 9 de enero de 2025, los dos países inauguraron oficialmente el servicio de pagos transfronterizos mediante códigos QR en Vientiane, capital de Laos.



En la primera fase, los clientes de los bancos vietnamitas participantes pueden escanear códigos QR en Laos para pagar bienes y servicios a través de aplicaciones de banca móvil.



Según datos publicados el 5 de noviembre, la red había registrado más de 25 mil transacciones hasta octubre de 2026.



En la próxima etapa, ambos bancos centrales continuarán ampliando la red de establecimientos que aceptan pagos mediante códigos QR, con el objetivo de facilitar su uso por parte de los ciudadanos laosianos que viajen a Vietnam por turismo, estudios, atención médica o actividades de cooperación empresarial.



Además de la cooperación en materia de pagos, la parte vietnamita se comprometió a seguir prestando asesoramiento técnico mediante expertos bancarios de alto nivel y apoyar la formación de posgrado y la capacitación profesional de los funcionarios del BOL.



Pham Duc An y Bounkham Volachith también se reunieron con representantes de los bancos comerciales vietnamitas que operan en Laos y valoraron positivamente su papel en la provisión de capital, los servicios bancarios y los pagos digitales, así como su contribución al desarrollo económico del país y al fortalecimiento de los vínculos financieros bilaterales entre ambas naciones./.

VNA