Vietnam y Uruguay impulsan cooperación bilateral

Buenos Aires (VNA) - La embajadora de Vietnam en Argentina concurrente en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, en Montevideo, con el objetivo de impulsar las relaciones de amistad y cooperación bilateral.

Durante el encuentro, la jefa de la misión diplomática vietnamita valoró altamente el apoyo y los profundos sentimientos que el FA ha brindado a Vietnam durante la pasada lucha por la liberación nacional como en la actual etapa de construcción y desarrollo del país.

Destacó que este respaldo constituye una valiosa base para fortalecer la amistad y promover los vínculos entre Vietnam y Uruguay.

Por su parte, Fernando Pereira subrayó que el pueblo uruguayo siempre ha admirado la justa lucha del pueblo vietnamita, y consideran los logros alcanzados por el país asiático en su proceso de construcción y desarrollo una fuente de inspiración y una valiosa experiencia para los pueblos del mundo.

Expresó asimismo su admiración por los avances socioeconómicos de Vietnam en los últimos años, en particular por su notable crecimiento económico.

Consideró que estos resultados reflejan los importantes progresos del país en su camino hacia el desarrollo y constituyen logros destacados que no todas las naciones pueden alcanzar.

Pereira reafirmó la voluntad del FA de ampliar y profundizar la cooperación con el Partido Comunista de Vietnam (PCV), incluida la posibilidad de suscribir un documento de cooperación entre ambas fuerzas políticas, contribuyendo así al fortalecimiento de los vínculos de amistad entre los dos países.

Asimismo, manifestó su esperanza de recibir visitas de delegaciones de alto nivel de Vietnam a Uruguay.

La embajadora Ngo Minh Nguyet señaló que los dirigentes del Partido, del Estado y de las localidades vietnamitas desean fortalecer la cooperación con Uruguay.

Reafirmó que este país constituye uno de los socios importantes de Vietnam en América Latina y que ambas naciones cuentan con un amplio potencial de colaboración que debe aprovecharse de manera más eficaz mediante programas y proyectos concretos.

También informó que Vietnam está impulsando activamente las negociaciones de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) con el Mercado Común del Sur (Mercosur) y reiteró el apoyo de Vietnam a la adhesión de Uruguay al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Expresó su confianza en que estos mecanismos de cooperación generarán nuevos impulsos para el intercambio comercial y las inversiones, aportarán beneficios concretos a los pueblos de ambos países y contribuirán a elevar su posición tanto en la región como en el ámbito internacional.

Al referirse a la situación de Uruguay, Pereira explicó que el FA es una coalición política de izquierda fundada en 1971, que reúne a diversos partidos y fuerzas progresistas, entre ellos el Partido Socialista y el Partido Comunista de Uruguay.

A lo largo de sus 55 años de trayectoria, el FA se ha consolidado como una fuerza política relevante en el país. Ha encabezado el Gobierno durante tres mandatos consecutivos, entre 2005 y 2020, y volvió al poder en 2025.

Según Pereira, el respaldo electoral al FA responde a sus políticas orientadas a atender las necesidades concretas de la población.

Durante sus períodos de gobierno, la coalición promovió reformas en ámbitos como la salud, la educación y la energía, así como el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente de la red de fibra óptica.

Actualmente, el Gobierno del FA mantiene como prioridades los programas de lucha contra la pobreza y de mejora de las condiciones de vida de la población./.