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Día de la Cultura de Vietnam: El idioma une a la comunidad vietnamita en Belarús

Vietnam inaugura en Minsk el curso de vietnamita 2026-2027 para hijos de la comunidad, con actividades culturales para preservar la identidad nacional.

Los estudiantes de la clase del idioma vietnamita en Belarús (Foto: VNA)
Los estudiantes de la clase del idioma vietnamita en Belarús (Foto: VNA)

Minsk (VNA) - La Embajada de Vietnam en Belarús, en coordinación con la Asociación de Vietnamitas en ese país, inauguró el curso escolar 2026-2027 de clases de vietnamita para los hijos de la comunidad, en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de la Juventud, en Minsk.

La ocasión incluyó también actividades culturales y artísticas, así como una exposición fotográfica sobre el país y el pueblo vietnamitas, en vísperas del Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre).

En su intervención, el embajador Nguyen Van Trung destacó el papel del idioma vietnamita en la preservación de la identidad nacional y el fortalecimiento de los vínculos entre los connacionales en el extranjero.

Señaló que la lengua y la cultura están estrechamente ligadas y conforman conjuntamente la identidad de cada pueblo. Por ello, preservar la lengua materna fuera del país significa también mantener vivas las raíces, las tradiciones y los valores culturales de Vietnam.

El diplomático subrayó que la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en Belarús no solo ayudan a las nuevas generaciones a sentirse orgullosas de su origen y a comprender y valorar las tradiciones nacionales, sino que también constituyen un puente para acercar la cultura vietnamita a los amigos internacionales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vietnamitas en Belarús, Truong Cong Dao, expresó su satisfacción por el espíritu de superación de los alumnos y los animó a esforzarse en los estudios, formarse y mantener siempre el vínculo con su tierra natal. En nombre de los estudiantes, un representante agradeció a los docentes, los padres y todas las personas que han acompañado y apoyado las clases.

Tras la ceremonia de inauguración, alumnos y padres ofrecieron un programa artístico con numerosas actuaciones preñadas de la cultura vietnamita, entre ellas danzas, canciones, recitales de poesía y desfiles de Ao dai, el traje tradicional de Vietnam.

Las interpretaciones de las canciones vietnamitas crearon un ambiente alegre y entrañable, y expresaron el amor por la patria y el orgullo nacional de las jóvenes generaciones que viven lejos de su país.

Las actividades organizadas con motivo del inicio del nuevo curso escolar y en vísperas del Día de la Cultura de Vietnam contribuyen a alentar a las nuevas generaciones a preservar su lengua materna y mantener sus vínculos con la patria, al tiempo que promueven los valores culturales vietnamitas en Belarús./.

VNA
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