Política

Vietnam refuerza la supervisión contra el lavado de dinero a partir de diciembre de 2026

Vietnam aplicará desde el 1 de diciembre un nuevo régimen de supervisión para reforzar la prevención del lavado de dinero en los sectores monetario y bancario.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam aplicará, a partir del 1 de diciembre, un nuevo régimen de supervisión de las actividades de prevención del lavado de dinero en los sectores monetario y bancario, de conformidad con una circular emitida por el Banco Estatal de Vietnam (BEV).

La nueva normativa tiene como objetivo reforzar la gestión estatal en materia de prevención del lavado de dinero, mejorar la capacidad de supervisión e identificar y controlar los riesgos de manera más proactiva.

La circular establece los procedimientos y las etapas de supervisión de las entidades obligadas a informar que están sujetas a la gestión estatal del BEV, en consonancia con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y sus modificaciones.

Uno de los aspectos centrales es la combinación de la supervisión basada en el cumplimiento normativo y la basada en el riesgo, en función del perfil de riesgo, los recursos disponibles y las condiciones operativas de cada entidad.

El nuevo régimen también integra la supervisión a distancia con las inspecciones presenciales y promueve la coordinación y el intercambio de información entre los organismos de inspección durante la elaboración y ejecución de sus planes de trabajo anuales.

El proceso de supervisión comprenderá tres etapas: recopilación, consolidación y procesamiento de documentos, información y datos; realización de actividades de supervisión basadas en el cumplimiento normativo y en el riesgo; y elaboración de informes de supervisión, junto con propuestas de medidas correctivas y de control.

En cuanto a la supervisión basada en el cumplimiento normativo, las autoridades verificarán si las entidades cumplen con las obligaciones de información y presentación de informes, han establecido y aplican políticas internas de prevención del lavado de dinero, y acatan las directrices y requerimientos de las autoridades estatales competentes.

Por su parte, la supervisión basada en el riesgo abarcará tres categorías de factores: el riesgo estructural, relacionado con la escala operativa y el modelo organizativo; el riesgo inherente, vinculado a los clientes, productos, servicios, canales de distribución y exposición geográfica, y la capacidad de control de riesgos, asociada a los mecanismos de gobernanza y gestión. Sobre esta base, el organismo supervisor evaluará, analizará, calificará y clasificará los niveles de riesgo de lavado de dinero mediante los métodos y herramientas establecidos por el Gobernador del BEV.

La circular también prevé la emisión de recomendaciones y advertencias a las entidades supervisadas cuando se detecten riesgos, deficiencias o debilidades en materia de prevención del lavado de dinero. Estas deberán presentar informes, proporcionar explicaciones y elaborar planes de subsanación. En caso de inacción o de que las medidas adoptadas resulten insuficientes, las autoridades competentes podrán aplicar las medidas coercitivas correspondientes, de conformidad con la normativa vigente.

Asimismo, el documento define las responsabilidades de las unidades del BEV y de las entidades supervisadas en lo relativo al suministro e intercambio de información, la coordinación de las actividades de supervisión y la subsanación de las deficiencias y limitaciones detectadas./.

VNA
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