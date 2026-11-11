Vietnam y Japón impulsan cooperación financiera para desarrollar infraestructuras estratégicas

Tokio (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy, en la Bolsa de Tokio, con representantes de las principales instituciones financieras niponas, en el marco de su actual visita oficial a Japón.



En el encuentro, el ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, destacó la enorme demanda de inversión del país indochino en infraestructuras de transporte, energía, logística y transformación digital, y afirmó que Japón es un socio importante por su potencial financiero, experiencia y red de inversores internacionales.



Subrayó la necesidad de diversificar las fuentes de financiación, promover la participación del sector privado y las asociaciones público-privadas, y garantizar un uso eficiente del capital y una adecuada gestión de riesgos.



Por su parte, los representantes de las principales instituciones financieras, inversores y empresas japonesas manifestaron su confianza en las perspectivas de desarrollo de Vietnam y propusieron ampliar la cooperación en los mercados de capitales, el Centro Financiero Internacional, la financiación de infraestructuras estratégicas, las finanzas verdes y la movilización de recursos a largo plazo.



También recomendaron mejorar la calidad de los proyectos, fortalecer la gestión financiera y facilitar la conexión entre los inversores japoneses y las oportunidades de inversión en Vietnam.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y dirigentes de la Bolsa de Tokio se posas para una foto. Foto: VNA

Al intervenir en el encuentro, el máximo dirigente subrayó que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países está abriendo oportunidades de cooperación cada vez más amplias. Si durante las últimas décadas la cooperación financiera entre Vietnam y Japón ha contribuido a construir importantes obras, en las próximas décadas ambos países deberán desarrollar conjuntamente mecanismos modernos de movilización de capital, impulsar proyectos de infraestructuras estratégicas y generar nuevas capacidades competitivas para el futuro.



Informó que en el período 2026-2030 y los años posteriores, Vietnam se centrará en desarrollar sistemas ferroviarios de alta velocidad y urbanos, aeropuertos, puertos marítimos, infraestructuras logísticas, energéticas y digitales, así como corredores económicos estratégicos.



Estas tareas, dijo, requieren recursos de inversión muy cuantiosos, diversificados y a largo plazo, que superan la capacidad de respuesta del presupuesto estatal por sí solo o de un único canal de financiación.



El dirigente vietnamita manifestó su deseo de que la cooperación financiera entre Vietnam y Japón evolucione decididamente de una relación basada en el suministro y la recepción de capital hacia una asociación orientada al desarrollo conjunto de los mercados financieros, el diseño de soluciones eficaces para movilizar recursos y la inversión conjunta en obras y sectores que generen capacidades competitivas a largo plazo.



Al señalar algunas orientaciones prioritarias de cooperación para el futuro, consideró que ambas partes deben desarrollar conjuntamente mercados financieros y de capitales modernos, transparentes y seguros, reforzando la capacidad de movilizar financiación a largo plazo para la economía.



Vietnam desea que los bancos, sociedades de valores, fondos de inversión, aseguradoras e instituciones financieras japonesas intensifiquen su cooperación con el país en el desarrollo de infraestructuras de mercado, instrumentos financieros modernos, productos de inversión a largo plazo y capacidades de gestión de riesgos, expresó.



Alentó a estudiar la posibilidad de que las instituciones japonesas participen en el asesoramiento, la estructuración y la inversión en instrumentos adecuados de movilización de capital internacional del Gobierno y las empresas vietnamitas.



Propuso reforzar la conexión entre los mercados financieros de ambos países y de la región, y expresó su deseo de que el Centro Financiero Internacional de Vietnam se convierta en una plataforma para conectar flujos de inversión, desarrollar productos financieros, promover la innovación y mejorar la capacidad de integración de la economía.



Ambas partes pueden ampliar la cooperación en financiación del comercio, mercados de capitales, gestión de activos, finanzas verdes, desarrollo de tecnologías financieras y formación de recursos humanos altamente cualificados, contribuyendo a conectar el capital japonés y los mercados financieros internacionales con las oportunidades de inversión en Vietnam y la región, recomendó.



Hizo hincapié en la necesidad de renovar los mecanismos de movilización de recursos y las estructuras de capital para los proyectos de infraestructuras estratégicas, a fin de convertir las oportunidades de cooperación en proyectos viables y obras concretas.



Los bancos, las instituciones financieras y los grupos empresariales japoneses deben intensificar la cooperación con sus socios vietnamitas para estudiar y diseñar modelos de inversión y estructuras financieras adecuados a cada tipo de proyecto, sugirió.



En el caso de las obras de infraestructuras públicas que generan grandes beneficios socioeconómicos, pero tienen una capacidad limitada de recuperación directa de la inversión, es necesario aprovechar eficazmente los recursos de inversión pública, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y los préstamos preferenciales.



To Lam expresó su deseo de que los socios japoneses colaboren con Vietnam en el estudio y la selección de proyectos con potencial de cooperación, aprovechando las fortalezas complementarias de ambas partes para construir infraestructuras modernas y eficientes que den continuidad a los emblemáticos proyectos de cooperación desarrollados durante más de medio siglo.



Asimismo, abogó por ampliar la cooperación en finanzas verdes y sostenibles, impulsar la transición energética y mejorar las cadenas de valor industriales.



El secretario general del Partido y presidente de Vietnam afirmó que el país se compromete a mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar la disciplina fiscal, perfeccionar el marco institucional y mejorar el entorno de inversión y negocios, así como a construir un mercado financiero transparente, moderno, seguro y altamente predecible.



Vietnam mantiene una política coherente de protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores y crea condiciones favorables para que las instituciones financieras y empresas internacionales inviertan y desarrollen sus actividades de manera eficiente y a largo plazo, sobre la base del cumplimiento de la legislación, la competencia en igualdad de condiciones y la armonización de los intereses de todas las partes, aseguró.



Encomendó al Gobierno, al Ministerio de Finanzas y a las otras carteras, sectores y localidades pertinentes que coordinen activamente sus actividades con los organismos, instituciones financieras y empresas japonesas, y aprovechen eficazmente los mecanismos de cooperación existentes.



Además, pidió centrarse en seleccionar ámbitos, proyectos y programas de cooperación viables, precisando las necesidades de capital, las modalidades de inversión, los mecanismos de gestión de riesgos y las responsabilidades de cada parte.



Subrayó la necesidad de pasar decididamente de la presentación de oportunidades de inversión a la preparación de proyectos que reúnan las condiciones necesarias para captar capital, del intercambio de orientaciones a la elaboración de propuestas concretas de cooperación, y de la firma de acuerdos a su implementación y evaluación sobre la base de resultados reales.



Al término del encuentro, el líder vietnamita hizo sonar la campana en la Bolsa de Tokio (Japón)./.