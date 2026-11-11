Máximo dirigente de Vietnam y su esposa se reúnen con la pareja real de Japón

Tokio (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, se reunieron hoy en Tokio con el Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako de Japón.



En un ambiente cálido y amistoso, los monarcas expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo, sustancial e integral de las relaciones entre Vietnam y Japón, así como por los intercambios cada vez más dinámicos entre los dirigentes y pueblos de ambos países.



Asimismo, recordaron los estrechos vínculos de la familia real japonesa con Vietnam y su pueblo, reflejados en las significativas visitas realizadas al país por miembros de la Familia Imperial, como la efectuada en 2017 por el entonces Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko; la visita oficial de 2009 del Emperador Naruhito, cuando era príncipe heredero; y la visita en 2023 del príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko, con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el Emperador Naruhito. (Foto: VNA)

Por su parte, el secretario general y presidente To Lam expresó su sincero agradecimiento por el afecto y la atención que el Emperador Naruhito, la Emperatriz Masako y otros miembros de la familia real japonesa han dedicado al pueblo vietnamita, así como a la amistad y la cooperación bilateral a lo largo de los años.



El dirigente transmitió los saludos de los líderes y del pueblo vietnamitas al Emperador Emérito Akihito y a la Emperatriz Emérita Michiko. Valoró su visita a Vietnam en 2017, cuando aún ocupaban el trono, como un importante hito histórico en las relaciones bilaterales y un recuerdo entrañable que el pueblo vietnamita conservará siempre.



El Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako manifestaron su satisfacción por recibir al secretario general y presidente To Lam y a su esposa en el marco de su visita oficial a Japón, y expresaron su confianza en que su éxito contribuirá a fortalecer la amistad y la cooperación entre ambos países.



El Emperador también compartió sus reflexiones sobre la larga historia de intercambios y vínculos entre los pueblos de ambos países. Señaló que los intercambios entre sus ciudadanos, mantenidos durante mucho tiempo, así como las similitudes culturales, constituyen una base importante para estrechar los lazos entre ambos pueblos y consolidar la sólida amistad y cooperación que disfrutan en la actualidad.



Durante el encuentro, el dirigente vietnamita y su esposa compartieron sus impresiones sobre diversas actividades de intercambio cultural realizadas durante la visita, así como sobre las similitudes en el carácter y la cultura de ambos pueblos.



To Lam destacó el considerable potencial para ampliar la cooperación bilateral en educación y formación, desarrollo de recursos humanos altamente cualificados, salud, cultura, turismo y agricultura en los próximos años.



En esta ocasión, en nombre del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, invitó al Emperador Naruhito y a la Emperatriz Masako a visitar Vietnam en un futuro próximo, con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2028. Señaló que dicha visita constituiría un acontecimiento histórico de gran importancia, esperado por los pueblos de ambos países.



El Emperador y la Emperatriz agradecieron la invitación y expresaron su deseo de visitar Vietnam próximamente.



Esa misma tarde, la pareja real ofreció un banquete en el Palacio Imperial en honor del secretario general y presidente To Lam, su esposa y varios miembros de la delegación de alto nivel de Vietnam./.



