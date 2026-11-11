Vietnam y China elevan paso fronterizo a categoría internacional

Lai Chau, Vietnam (VNA) - Las provincias vietnamita de Lai Chau y china de Yunnan celebraron una ceremonia para anunciar la elevación del paso fronterizo Ma Lu Thang-Kim Thuy Ha a categoría internacional, con el objetivo de impulsar el comercio, la inversión y los intercambios entre ambas localidades.



El acto, efectuado la víspera, contó con la participación del vicepresidente del Comité Popular de Lai Chau, Ha Trong Hai, y de Wang Jia Ling, subsecretaria del Comité del Partido y gobernadora interina de la prefectura de Honghe, así como representantes de organismos y autoridades de ambas partes.



En su intervención, Ha Trong Hai destacó que este acontecimiento es fruto de la coordinación entre los Gobiernos de ambos países y las autoridades locales. Señaló que la nueva categoría del paso fronterizo abrirá oportunidades de desarrollo para la zona limítrofe, facilitará las actividades de importación y exportación y los desplazamientos transfronterizos, y favorecerá la inversión, el comercio, los servicios, el turismo y la logística. Asimismo, reforzará la conexión entre el noroeste de Vietnam, Yunnan y otras localidades del suroeste de China.

Los dirigentes de ambas partes pulsan el botón para anunciar oficialmente la elevación del par de pasos fronterizos Ma Lu Thang-Kim Thuy Ha a la categoría de pasos fronterizos internacionales. Foto: Quy Trung – VNA.

El dirigente instó a ambas partes a mantener los mecanismos de cooperación e intercambio de información, resolver oportunamente las dificultades y garantizar operaciones fronterizas fluidas.



También destacó la necesidad de impulsar la reforma administrativa, la transformación digital, simplificar los procedimientos aduaneros y desarrollar infraestructuras de conexión, incluido el estudio de un puente fronterizo multifuncional.



Pidió fortalecer la promoción comercial, la inversión, el turismo y los intercambios populares, vinculando el desarrollo económico fronterizo con la protección de la seguridad y el orden público y la lucha contra el contrabando y el fraude comercial.



Por su parte, Wang Jia Ling expresó su deseo de ampliar la cooperación económica y comercial y los intercambios amistosos entre los habitantes de ambos lados de la frontera.



La ceremonia concluyó con el acto simbólico de elevación de categoría del paso fronterizo, la bienvenida a los primeros ciudadanos vietnamitas que viajaron a China y el despacho aduanero de los primeros vehículos de mercancías, marcando un nuevo hito en la cooperación económica entre ambas localidades./.