Vietnam impulsa regulación del mercado de derivados de materias primas

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam escuchó hoy la presentación y los informes de evaluación de dos proyectos legislativos: la Ley de Transacciones de Derivados de Materias Primas y el Código Marítimo y de Vías Navegables de Vietnam (enmendado).

Al presentar el proyecto de ley, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, señaló que, tras más de 20 años de aplicación de la Ley de Comercio de 2005, el mercado de derivados de materias primas ha comenzado a formarse y desarrollarse. El volumen de operaciones en el mercado organizado aumentó de unos 58.900 contratos en 2019 a más de 1,14 millones en 2024 y aproximadamente 1,54 millones en 2025.

El valor nominal medio de las transacciones alcanzó unos 7,5 billones de dongs (288 millones de dólares) diarios. Actualmente se negocian alrededor de 38 materias primas mediante más de 40 tipos de contratos, y 16 bancos comerciales y sucursales de bancos extranjeros están autorizados a ofrecer productos derivados sobre precios de materias primas.

Sin embargo, el tamaño y la liquidez del mercado siguen siendo limitados, y todavía son pocas las empresas productoras y comerciales que utilizan estos instrumentos para cubrir riesgos. Además, la infraestructura de compensación y liquidación, gestión de riesgos, almacenamiento, entrega y supervisión de datos aún no está integrada.

El proyecto, compuesto por ocho capítulos y 57 artículos, busca establecer un marco jurídico unificado y especializado para este mercado, facilitar que empresas, cooperativas y productores puedan protegerse frente a las fluctuaciones de precios y vincular las operaciones de derivados con la producción, el procesamiento, la circulación y la exportación de mercancías.

El texto contempla dos modalidades: el mercado organizado, a través de las bolsas de materias primas, y el mercado extrabursátil (OTC), mediante intermediarios. También regula la participación de miembros e inversores, la gestión de riesgos, la compensación y liquidación y la supervisión. Las operaciones OTC acordadas directamente entre las partes se regirán por la legislación civil.

Al evaluar el proyecto, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Phan Van Mai, respaldó la necesidad de promulgar la ley y pidió revisar el modelo de gestión y supervisión intersectorial.

Asimismo, propuso perfeccionar los mecanismos de protección de los inversores y gestión de riesgos sistémicos, desarrollar productos derivados basados en materias primas en las que Vietnam cuenta con ventajas y evaluar cuidadosamente los riesgos de los mecanismos de prueba controlada.

Al presentar el proyecto de Código Marítimo y de Vías Navegables de Vietnam (enmendado), el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, informó que la reforma revisa integralmente su ámbito de regulación, los sujetos de aplicación y el modelo de gestión, con el objetivo de impulsar un desarrollo moderno, sostenible e integrado internacionalmente del sector marítimo y fluvial.

El proyecto incorpora incentivos y ayudas para inversores estratégicos y empresas dedicadas al desarrollo de puertos, flotas, industria marítima, transporte y logística. También promueve la transición verde y digital, la aplicación de la ciencia y la tecnología y la formación de recursos humanos.

Las políticas propuestas incluyen el apoyo a puertos verdes, buques eléctricos o que utilicen combustibles alternativos y energías renovables, infraestructuras de suministro eléctrico desde tierra y tecnologías de reducción de emisiones.

Al evaluar el proyecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales, Phan Chi Hieu, respaldó la necesidad de aprobar el Código y pidió centrar la revisión en la incorporación de los tratados internacionales de los que Vietnam es parte y de las disposiciones específicas del sector./.