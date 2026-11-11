Jefe representante de UNESCO en Vietnam: Quoc Tu Giam inspira un nuevo enfoque educativo

Hanoi (VNA) - Los valores históricos y culturales de Quoc Tu Giam, primera universidad de Vietnam, deben seguir inspirando y contribuyendo a la configuración de futuros enfoques educativos, según valoró Jonathan Wallace Baker, representante jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Vietnam, en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



El año 2026 marca importantes acontecimientos para Vietnam, entre ellos el 950 aniversario del Templo de Literatura, los 80 años de la Primera Conferencia Nacional de Cultura y las cinco décadas de la cooperación entre la UNESCO y Vietnam. En particular, la Semana de la Cultura y la Gran Unidad Nacional se celebrará del 18 al 24 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre) y el Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre).



Según Jonathan Wallace Baker, la cultura desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de la cohesión social, la conexión entre generaciones y comunidades, y la promoción del intercambio, facilitando así el acceso de los jóvenes a los valores tradicionales.



El representante de la UNESCO afirmó que Vietnam posee un rico patrimonio cultural, forjado a partir de las tradiciones, el conocimiento y la creatividad de 54 grupos étnicos. Esta diversidad constituye una fuente de fortaleza, que contribuye a cultivar la identidad, mejorar la comprensión y fomentar un espíritu de solidaridad comunitaria.



Los aniversarios también brindan oportunidades para reafirmar el papel de la educación, el conocimiento y la cultura en el desarrollo nacional. El representante de la UNESCO hizo hincapié en la necesidad de acercar la cultura a la población a través de escuelas, museos, espacios públicos y actividades comunitarias regulares.



Sugirió crear las condiciones necesarias para que todos participen activamente en la vida cultural, incrementando la inversión en educación cultural, instituciones culturales locales e iniciativas comunitarias, con especial atención a los jóvenes y a los grupos con acceso limitado.



Con motivo del 50.º aniversario de la cooperación entre la UNESCO y Vietnam, afirmó que la organización continuará cooperando con Vietnam para proteger el patrimonio, promover la diversidad cultural y fortalecer el papel de la cultura en la construcción de un futuro inclusivo y sostenible.



Respecto al valor del recinto para la educación y el intercambio cultural en la actualidad, Jonathan Wallace Baker destacó que Quoc Tu Giam, fundada en 1076 y considerada la primera universidad de Vietnam, es un símbolo típico de la tradición vietnamita de valorar el aprendizaje y aprovechar el talento. El sitio nos recuerda que el conocimiento, el talento y la responsabilidad moral han estado estrechamente ligados en la sociedad vietnamita desde hace mucho tiempo.



Según él, las 82 estelas doctorales del sitio, inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO (Programa Memoria del Mundo) en 2011, constituyen una valiosa fuente de información sobre más de tres siglos de historia y educación vietnamitas. Estas estelas también narran una historia más amplia de intercambio cultural, mostrando cómo la tradición educativa confuciana se ha adaptado y desarrollado en Vietnam. Por lo tanto, el sitio histórico se convierte en una valiosa fuente de referencia para comprender la conexión histórica entre Vietnam y otras culturas del este de Asia, así como para comprender la singular identidad cultural del pueblo vietnamita.



Valoró enormemente los esfuerzos de Vietnam en materia de reforma educativa, como la promulgación de la Ley de Docentes de 2025, la implementación de políticas de exención de tasas de matrícula, la expansión del modelo escolar de dos turnos diarios y la participación en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Estas medidas demuestran un compromiso con la ampliación del acceso a una educación de calidad, la promoción del aprendizaje permanente y el fortalecimiento de la cooperación académica internacional.

Jonathan Wallace Baker, representante jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Vietnam. (Fuente: VNA)

Asimismo, destacó el papel de sitios históricos como el Templo de la Literatura en la educación de las nuevas generaciones, ayudando a los estudiantes a comprender y apreciar la identidad cultural nacional, a la vez que fomenta la apertura a otras culturas e ideologías.



Afirmó que, durante los últimos 50 años, la UNESCO y Vietnam han fortalecido continuamente su cooperación en la preservación y promoción del patrimonio cultural, el fomento de la diversidad cultural y la contribución al desarrollo sostenible.



Según él, la UNESCO ha colaborado con organismos centrales y locales para mejorar la eficacia de la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial, la protección del patrimonio cultural inmaterial y el perfeccionamiento de las instituciones. La organización también participó asesorando y aportando su experiencia durante la revisión de la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley de Cinematografía y la elaboración de la Resolución N.º 80-NQ/TW sobre el desarrollo cultural.



Además, la UNESCO se centra en apoyar a Vietnam en la protección de su patrimonio frente a desastres naturales y los impactos del cambio climático. Tras las fuertes tormentas e inundaciones de finales de 2025, la organización movilizó recursos de emergencia para restaurar los sitios patrimoniales del Complejo de la Ciudadela Imperial de Hue y la Ciudad Antigua de Hoi An. La UNESCO también apoyó la reparación de las planchas xilográficas de la Pagoda Vinh Nghiem tras el tifón Yagi en 2024 y la restauración de los decretos reales de la dinastía Nguyen dañados por las inundaciones en Dak Lak.



Igualmente importante es garantizar que la conservación del patrimonio beneficie a las comunidades locales. El Complejo Paisajístico de Trang An es un ejemplo de cómo la conservación del patrimonio, el turismo responsable y las oportunidades económicas locales pueden complementarse y promoverse mutuamente.



En el ámbito de las industrias culturales y creativas, la UNESCO apoya a las ciudades en la integración de la cultura en la planificación y el desarrollo urbanos a través de la Red de Ciudades Creativas. Eventos como el Festival de Diseño Creativo de Hanoi y Photo Hanoi contribuyen a conectar a los creadores vietnamitas con el público internacional. En particular, la colaboración con el Grupo SOVICO durante el periodo 2025-2030 tiene como objetivo apoyar a los jóvenes creadores, fortalecer las instituciones culturales y perfeccionar las políticas para el desarrollo de las industrias culturales.



Jonathan Wallace Baker también valoró positivamente el papel cada vez más activo de Vietnam en la cooperación cultural internacional, demostrado a través de su participación en foros regionales y mundiales, así como su propuesta para el Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible (2027-2036).



Afirmó que Vietnam siempre ha sido un socio responsable, muy valorado por la UNESCO, que contribuye activamente a las actividades de la Organización y ayuda cada vez más a definir la agenda regional y mundial de la UNESCO. Asimismo, expresó su deseo de ampliar aún más la cooperación entre ambas partes en el futuro./.