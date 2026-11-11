Premier vietnamita asiste al 70 aniversario de la Universidad Nacional de Economía

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy en Hanoi a la ceremonia por el 70 aniversario de la Universidad Nacional de Economía (1956-2026), celebrada bajo el lema «Innovación y aspiración de llegar más lejos».



En la ocasión, la institución recibió la Orden del Trabajo de primera clase por sus destacadas contribuciones a la investigación científica, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos de alta calidad.



Siete décadas de formación e investigación



Fundada en 1956, la universidad ha desempeñado un papel importante en la formación de economistas y directivos, así como en la investigación y el asesoramiento sobre políticas económicas. Durante el proceso de renovación del país, contribuyó a transformar el pensamiento económico y a promover la transición hacia una economía de mercado con orientación socialista.



Actualmente cuenta con 88 programas de formación acreditados internacionalmente. En 2026, ocupó el puesto 85 a escala mundial en el criterio de contribución al crecimiento económico y la mejora de la calidad del empleo.



El director de la institución, Bui Duc Tho, señaló que la universidad aspira a situar sus disciplinas de excelencia entre las 100 mejores de Asia y ampliar su influencia en la región y el mundo, mediante un ecosistema de desarrollo sostenible.



Formar talento al servicio del desarrollo nacional



En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung destacó el papel de la educación superior en el desarrollo del talento y pidió a la universidad pasar de enseñar lo que tiene a formar a los profesionales que el país necesita. Subrayó la importancia de dotar a los estudiantes de competencias digitales y conocimientos sobre inteligencia artificial, así como de fomentar el pensamiento independiente, la capacidad de investigación y la integridad académica.

El primer ministro Le Minh Hung pronuncia un discurso en la cita. (Foto: VNA)

También instó a convertir la institución en un centro de investigación y asesoramiento sobre políticas, capaz de abordar los grandes desafíos estratégicos nacionales. Los resultados científicos, recalcó, deben tener aplicaciones prácticas y beneficiar a la población y las empresas, en lugar de limitarse a las publicaciones académicas. Para ello, propuso desarrollar incubadoras y fondos de innovación, además de grupos y centros de investigación.



El jefe de Gobierno hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación entre el Estado, las universidades, las empresas y las localidades, así como de acelerar la transformación digital y modernizar la gobernanza, garantizando la autonomía institucional junto con la rendición de cuentas.



Asimismo, destacó la importancia de ampliar los vínculos internacionales para atraer a profesores, científicos y estudiantes extranjeros, así como a intelectuales vietnamitas residentes en el exterior.



Como parte de la hoja de ruta de desarrollo, propuso situar las disciplinas de la universidad entre las 150 mejores del mundo en 2030 y las 100 mejores en 2035, con vistas a convertirla en una institución de nivel internacional en 2045. Expresó además su confianza en que llegue a figurar entre las cinco mejores universidades de Vietnam y las 100 mejores de Asia en economía, gestión y administración de empresas, según los estándares internacionales de clasificación.



El premier pidió a los ministerios y organismos competentes apoyar a la universidad en su desarrollo. En particular, Hanoi deberá facilitar terrenos para la construcción de su nuevo campus, mientras que el Ministerio de Educación y Formación asignará recursos del programa nacional de modernización y mejora de la calidad educativa.



Antes de la ceremonia, el primer ministro y los delegados visitaron la zona de exposiciones y la biblioteca de la universidad y dejaron sus impresiones en el libro de honor con motivo del 70 aniversario./.