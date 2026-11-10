Gia Lai aprovecha el APEC 2027 para impulsar turismo y proyección exterior

Gia Lai, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de Gia Lai organizará una serie de actividades culturales, turísticas y comerciales, junto con experiencias locales a principios de diciembre, en el marco de la Reunión ISOM del APEC 2027 en Quy Nhon.



Entre los principales eventos figura la ceremonia de clausura del Año Nacional del Turismo – Gia Lai 2026, prevista para la noche del 6 de diciembre en la plaza Nguyen Tat Thanh. Por su parte, la Reunión ISOM del APEC 2027 tendrá lugar del 7 al 9 de diciembre en el Centro de Conferencias provincial.



Las actividades se organizarán de manera coordinada para aprovechar la presencia de delegaciones internacionales, dirigentes de ministerios y organismos centrales, autoridades locales, empresas y medios de comunicación, con el fin de promover la imagen y el potencial de desarrollo de Gia Lai.



La provincia presentará a los participantes la cultura, los destinos turísticos, los productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto), los productos agrícolas, el café, la gastronomía y otras especialidades locales. El objetivo es acercar los valores distintivos de la región a los visitantes internacionales mediante experiencias directas.



También se organizarán programas de viajes de familiarización (Famtrip), viajes de prensa (Presstrip) y actividades de conexión entre destinos, dirigidos a empresas turísticas, medios de comunicación, creadores de contenido digital y participantes en los eventos. Las rutas de exploración se centrarán en destinos destacados del barrio de Quy Nhon y otras localidades de la provincia. Asimismo, se estudiará la posibilidad de diseñar itinerarios turísticos breves para los delegados de la Reunión ISOM.



Se prevé que Gia Lai reciba un crucero internacional en el puerto de Quy Nhon el 4 de diciembre y un tren chárter en la estación de Dieu Tri el 9 de diciembre. Estas actividades contribuirán a ampliar el acceso al mercado turístico internacional y conectar distintos medios de transporte con los destinos y servicios turísticos de la provincia.



La promoción del café, los productos agrícolas, del programa OCOP y la gastronomía local también abrirá oportunidades para conectar empresas, buscar socios y ampliar mercados. De este modo, Gia Lai dará a conocer no solo sus paisajes naturales y su patrimonio cultural, sino también su potencial productivo y de procesamiento, así como sus productos con capacidad para integrarse más profundamente en los mercados internacionales.



Según las autoridades del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, el Comité Popular provincial decidió trasladar la ceremonia de clausura del Año Nacional del Turismo de Pleiku a Quy Nhon para dar la bienvenida a la Reunión ISOM.



El espectáculo artístico, que combinará representaciones escénicas con tecnologías láser, videomapping y drones luminosos, recreará la armonía entre las montañas de la región de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) y los paisajes marítimos e insulares. También rendirá homenaje al patrimonio de los gongs y la cultura local, además de transmitir el espíritu de integración internacional.



La combinación de los eventos del APEC con la ceremonia de clausura del Año Nacional del Turismo – Gia Lai 2026 representa una oportunidad para promover la imagen de la provincia, su potencial turístico y sus ventajas en agricultura, comercio y servicios. Asimismo, reafirma su compromiso con la integración internacional, el fortalecimiento de los vínculos y la mejora de su competitividad./.

VNA