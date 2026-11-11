Vietnam y Japón refuerzan la cooperación partidista y la formación de cuadros

Tokio (VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, se reunió hoy en Tokio con Hagiuda Koichi, secretario general interino del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), y presenció la ceremonia de firma del Memorando de Cooperación entre los dos partidos.

En la cita, Duy Ngoc, quien también es presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Japón, afirmó que el país del Sol Naciente es uno de los socios más importantes de su nación.

Destacó que el nuevo Memorando constituye una base para intensificar los intercambios entre ambos partidos y contribuir a que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón avance de manera más sustancial, profunda y sostenible.

Las dos partes acordaron impulsar los intercambios entre sus organismos especializados y compartir experiencias en la formulación de políticas y la gestión; organizar el primer diálogo sobre políticas entre dichos organismos; intensificar la formación de cuadros estratégicos y jóvenes, y promover la cooperación económica, comercial, de inversión, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y transición verde.

El Memorando de Cooperación entre el PCV y el PLD, basado en el acuerdo suscrito en 2015, marca una nueva etapa en la cooperación bilateral. Ambas partes también coincidieron en fortalecer los vínculos entre los dos partidos y parlamentos, así como los intercambios populares, especialmente entre los jóvenes.

Ese mismo día, Duy Ngoc sostuvo una reunión de trabajo con el Instituto Nacional de Estudios de Políticas de Japón, cuyo encuentro estuvo encabezado por su presidenta, Ota Hiroko.

En la ceremonia (Fuente: VNA)

Ota Hiroko informó que el Instituto ha colaborado en la formación de 240 funcionarios vietnamitas y actualmente capacita a otros 12.

Desde 2018, por encargo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), la institución implementa un programa de formación para cuadros estratégicos vietnamitas, que ha contado con 454 participantes en cursos de corta duración y 41 en programas de larga duración.

La formación combina el estudio de políticas con visitas de campo, diálogos y el desarrollo de capacidades para formular y analizar políticas.

El vicepresidente del Instituto, Takada Hirofumi, propuso que Vietnam comparta de forma más concreta sus necesidades de formación, seleccione a los participantes en función de las cuestiones que deban resolver y establezca mecanismos para garantizar que los conocimientos adquiridos se apliquen una vez concluidos los cursos.

Por su parte, Nguyen Duy Ngoc valoró los resultados de la formación impartida por el Instituto y afirmó que la educación y la capacitación constituyen uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales.

Propuso continuar los intercambios sobre el modelo de educación técnica KOSEN y las experiencias japonesas en la gestión y captación de recursos humanos para el sector público, diseñar conjuntamente un programa de maestría de un año, cuya implementación está prevista para 2027, formar a docentes especializados en políticas públicas y compartir experiencias sobre la creación de fondos para desarrollar jóvenes talentos y recursos humanos de alcance internacional en Vietnam.

Ota Hiroko expresó su deseo de ampliar la cooperación en el diseño de programas y la formación de cuadros entre ambas partes./.