Vietnam y Japón acuerdan acelerar proyectos de infraestructura financiados con AOD

Tokio (VNA) - Vietnam y Japón acordaron acelerar los proyectos de infraestructura financiados con asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y ampliar la cooperación en inteligencia artificial, ciencia y tecnología, durante una reunión entre el ministro vietnamita de Finanzas, Ngo Van Tuan, y el presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Tanaka Akihiko.



El encuentro tuvo lugar el 10 de noviembre en el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Esta fue la segunda reunión entre Ngo Van Tuan y Tanaka Akihiko en 2026, lo que refleja el interés de ambas partes en profundizar la cooperación para el desarrollo.



Durante la reunión, el ministro vietnamita expuso los objetivos de Vietnam de convertirse, para 2030, en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos y, para 2045, en una nación desarrollada de ingresos altos. Para alcanzar estas metas, las necesidades de inversión del país en el período 2026-2030 se estiman en más de 2,2 veces las del quinquenio 2021-2025.



En este contexto, Ngo Van Tuan pidió al Gobierno japonés que, a través de JICA, mantenga el apoyo financiero a los proyectos de infraestructura esenciales de Vietnam. También informó sobre los avances en la reorganización y racionalización del aparato estatal, así como en la descentralización y delegación de competencias, acompañadas de una mayor responsabilidad de los organismos y las autoridades locales.



Avances en la ejecución de proyectos de AOD



Al evaluar la cooperación durante los últimos seis meses, desde la visita de Tanaka Akihiko a Vietnam en junio de 2026, ambas partes destacaron los avances en la promoción de la AOD, especialmente la eficacia del grupo de trabajo tripartito integrado por el Ministerio de Finanzas de Vietnam, la Embajada de Japón y JICA en Vietnam.



Este mecanismo ha contribuido a resolver gradualmente numerosos obstáculos en la ejecución de proyectos financiados por Japón, entre ellos la línea 1 del metro de Ciudad Ho Chi Minh y los proyectos de suministro de equipos mediante ayudas no reembolsables.



También se lograron avances en las negociaciones y la firma de préstamos y acuerdos de asistencia para nuevos programas. Tres documentos importantes de AOD –la Nota Verbal para el Proyecto de la Universidad Vietnam-Japón, el Acuerdo de Préstamo para la central termoeléctrica O Mon III y el Acuerdo para facilitar los proyectos financiados con ayudas no reembolsables de Japón– fueron firmados y entregados la tarde del 9 de noviembre, en presencia del secretario general y presidente To Lam y de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.



Prioridades para la próxima etapa



De cara al próximo período, Ngo Van Tuan y Tanaka Akihiko acordaron aprovechar los mecanismos de diálogo y coordinación existentes para revisar y resolver definitivamente los problemas que afectan a los proyectos financiados con préstamos de AOD y ayudas no reembolsables de Japón.



Ambas partes también coincidieron en acelerar la ejecución de la central termoeléctrica O Mon III y la Universidad Vietnam-Japón, así como en promover las conversaciones sobre un préstamo de apoyo presupuestario destinado al sector de la inteligencia artificial (IA).



El ministro vietnamita pidió a JICA que siga trabajando estrechamente con el Ministerio de Finanzas para armonizar los procesos y procedimientos y reducir el tiempo de preparación de los proyectos. Estas medidas permitirán mejorar la movilización, gestión y utilización de los fondos de AOD y atender con mayor oportunidad las necesidades de desarrollo de Vietnam.



Por su parte, Tanaka Akihiko afirmó que el fortalecimiento de la cooperación con Vietnam cuenta con el respaldo de los dirigentes de alto nivel de ambos países. Valoró la eficacia del grupo de trabajo tripartito y propuso seguir utilizando este mecanismo para acelerar los desembolsos, los pagos a los contratistas y la ejecución de los proyectos que ya cuentan con compromisos de financiación.



El presidente de JICA manifestó además el interés de Japón en ampliar la cooperación con Vietnam en infraestructura, formación y desarrollo de recursos humanos, IA, ciencia y tecnología. Señaló que las fortalezas de Japón en inteligencia artificial y tecnología de semiconductores, junto con la participación de empresas líderes mundiales, ofrecen oportunidades para complementar las capacidades de ambos países y aprovechar sus respectivas ventajas.



Al concluir la reunión, Ngo Van Tuan y Tanaka Akihiko expresaron su confianza en que la cooperación para el desarrollo entre Vietnam y Japón seguirá consolidándose y ganando en profundidad y eficacia, como uno de los pilares de su Asociación Estratégica Integral en la nueva etapa./.

VNA