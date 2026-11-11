Líder vietnamita insta a grandes grupos japoneses a ampliar sus inversiones en Vietnam

Tokio (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pidió a los principales grupos empresariales japoneses ampliar sus inversiones y la cooperación en finanzas, infraestructura, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial (IA), con una visión de acompañamiento a largo plazo del desarrollo de Vietnam.



La petición fue formulada durante los encuentros que mantuvo la mañana del 11 de noviembre (hora local) en Tokio con representantes de varias empresas japonesas, en el marco de su visita oficial a Japón.



Movilizar capital para proyectos estratégicos



Al recibir a Hironori Kamezawa, presidente del Grupo Financiero Mitsubishi UFJ (MUFG), el dirigente vietnamita valoró las contribuciones de la entidad al desarrollo del sector financiero y bancario de Vietnam y expresó su deseo de que amplíe sus operaciones e inversiones para fortalecer la cooperación económica bilateral.



Kamezawa señaló que MUFG aspira a convertirse en un proveedor integral de servicios, más allá de las actividades financieras tradicionales, y manifestó su interés en apoyar la movilización de capital y las conexiones empresariales. El grupo mantiene una relación de cooperación con VietinBank y espera que las autoridades vietnamitas sigan facilitando las condiciones para que ambas entidades aprovechen sus fortalezas en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras.



El secretario general y presidente To Lam destacó el papel de Japón en el desarrollo de la infraestructura vietnamita mediante la financiación gubernamental, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y la participación de instituciones financieras y empresas. Propuso que MUFG pase de ofrecer servicios financieros y facilitar conexiones empresariales a movilizar financiación a largo plazo para proyectos estratégicos de infraestructura, canalizar inversiones japonesas hacia sectores de alta tecnología y contribuir a la construcción del Centro Financiero Internacional de Vietnam.



Ante el amplio margen para movilizar capital privado nacional y extranjero, pidió al grupo coordinarse con Vietnam para establecer una presencia estable y de prestigio del país en los mercados de capitales de Japón y del mundo. Y reafirmó que Vietnam facilitará las condiciones para que los inversores extranjeros desarrollen sus actividades con eficacia.



Agenda de cooperación a largo plazo con Sumitomo



En su encuentro con Shingo Ueno, director representante, presidente y director ejecutivo de Sumitomo Corporation, el líder vietnamita valoró la cooperación y el compromiso del grupo con la generación de valor a largo plazo y el crecimiento sostenible de Vietnam. Destacó que el país espera que sus socios estratégicos lo acompañen de manera duradera, incluso en las distintas etapas de desarrollo.



Ueno recordó que Sumitomo ha participado en diferentes etapas del desarrollo vietnamita. Actualmente, el grupo colabora con el Grupo BRG en el proyecto de ciudad inteligente al norte de Hanoi y la cadena de supermercados FujiMart, además de operar en el sector de los seguros. Recientemente, también ha invertido en empresas tecnológicas nacionales, contribuyendo al desarrollo de la economía digital.



Sumitomo continuará cooperando en parques industriales, infraestructura, desarrollo urbano sostenible, comercio minorista, seguros y transformación digital.



El mandatario vietnamita propuso establecer un programa de colaboración a largo plazo basado en cuatro pilares: parques industriales e infraestructura; desarrollo urbano sostenible; transición energética; y transformación digital, junto con servicios que mejoren la calidad de vida, como el comercio minorista y los seguros.



Asimismo, pidió al grupo definir una cartera de proyectos concretos, con dimensiones, ubicaciones y condiciones necesarias, para que las autoridades vietnamitas puedan estudiarlos. Ambas partes deberán determinar tareas específicas, responsables y calendarios de ejecución. El dirigente subrayó que el éxito de Sumitomo en Vietnam también contribuirá al crecimiento sostenible del país y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



Ampliar la cooperación con SoftBank en infraestructura de IA



Al recibir a representantes de SoftBank Group Corp, To Lam valoró la evolución de la compañía, desde la distribución de software hasta convertirse en un grupo global de inversión en tecnología, telecomunicaciones e inteligencia artificial (IA). Expresó su deseo de que SoftBank sea también un socio en el desarrollo de infraestructura de IA y de un ecosistema tecnológico en Vietnam.



Los representantes de la empresa señalaron que su estrategia se centra en cuatro ámbitos: modelos y aplicaciones de IA, incluida la cooperación estratégica con OpenAI y el desarrollo de soluciones empresariales y agentes de IA; semiconductores a través de Arm; infraestructura de IA, como centros de datos, suministro eléctrico y capacidad de computación, incluido el proyecto Stargate; y aplicaciones de IA física y robótica.



SoftBank manifestó su interés en estudiar con sus socios vietnamitas oportunidades para desarrollar centros de datos de IA y otras infraestructuras digitales, así como cooperar en suministro eléctrico, conectividad, tecnología, formación de recursos humanos e innovación para Vietnam y los mercados regionales.



El líder vietnamita consideró que el potencial de cooperación supera ampliamente su dimensión actual y propuso pasar de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a la investigación y construcción conjunta de infraestructura digital y de IA para Vietnam y la región.



En particular, pidió a SoftBank estudiar el desarrollo de centros de datos de IA a gran escala, con un ecosistema coordinado y no instalaciones aisladas. La empresa deberá definir las soluciones tecnológicas, los planes de suministro eléctrico y las fases de desarrollo, además de promover la conectividad, la cooperación tecnológica y la formación de recursos humanos desde el inicio de los proyectos.



El dirigente subrayó que Vietnam necesita no sólo trabajadores capaces de operar estos sistemas, sino también ingenieros y expertos que puedan diseñar, gestionar y dominar las tecnologías de centros de datos e infraestructura de IA. Reafirmó que el país continuará reformando los procedimientos administrativos, mejorando el entorno de inversión y negocios y garantizando los derechos e intereses legítimos de los inversores./.

VNA