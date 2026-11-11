Vietnam busca formar más especialistas en IA

Hanoi (VNA) - La inteligencia artificial (IA) abre nuevas oportunidades de desarrollo, pero la escasez de recursos humanos altamente cualificados, la brecha entre la formación y las necesidades prácticas, así como las limitaciones de infraestructura, siguen siendo importantes obstáculos para Vietnam.

Renovar los programas educativos, reforzar los vínculos entre institutos de investigación, universidades y empresas, y establecer mecanismos para atraer talentos son requisitos fundamentales para dominar esta tecnología. La IA desempeña cada vez más un papel esencial en sectores como la industria, la salud, la educación, las finanzas y la gestión.

Según Nguyen Long Giang, subdirector del Instituto de Tecnología de la Información de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, uno de los principales desafíos es desarrollar un equipo de docentes y expertos con conocimientos especializados y experiencia práctica.

La formación en IA requiere no solo conocimientos de matemáticas, estadística e informática, sino también la capacidad de desarrollar soluciones integrales, desde la recopilación de datos y la selección de modelos hasta las pruebas y la puesta en funcionamiento de los sistemas.

Para formar profesionales altamente cualificados, los estudiantes deben participar durante períodos prolongados en grupos de investigación, contar con expertos que los orienten y tener acceso a infraestructura informática, datos de calidad y problemas reales.

Sin embargo, atraer y retener a jóvenes investigadores sigue siendo difícil debido a las limitaciones de los mecanismos de remuneración.

Por su parte, Tran Quang Anh, subdirector de la Academia de Tecnología Postal y Telecomunicaciones, señaló que las universidades, los institutos de investigación y las empresas tecnológicas compiten intensamente por atraer especialistas en IA.

Las empresas tienen ventajas en materia de ingresos y condiciones laborales, mientras que muchos centros públicos de formación afrontan limitaciones en sus mecanismos de contratación y remuneración. También es necesario reducir la brecha entre los programas universitarios y las demandas del mercado laboral.

El Programa Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos en IA hasta 2030, con orientación hacia 2035, establece como objetivo formar, reconvertir y actualizar hasta 2030 las capacidades de al menos 50.000 personas con titulación universitaria o superior para aplicar la IA en sectores prioritarios.

Asimismo, prevé formar al menos a 10.000 profesionales de alto nivel y especializados en IA, incluidos 1.500 expertos capaces de investigar, desarrollar y dominar tecnologías fundamentales, así como liderar proyectos estratégicos en este ámbito.

Para alcanzar estos objetivos, Pham Thanh Huy, subdirector de la Universidad Phenikaa, considera necesario renovar los programas educativos con un enfoque interdisciplinario, combinando las bases de matemáticas e informática con capacidades de investigación, desarrollo y aplicación de la IA.

La Universidad Phenikaa estructura su formación en torno a tres pilares: una sólida base científica, capacidad investigadora y aptitud para resolver problemas prácticos. También promueve el aprendizaje basado en proyectos y la incorporación temprana de los estudiantes a grupos de investigación y empresas, indicó.

En la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (USTH), el 40% del tiempo de formación en IA se dedica a prácticas de laboratorio, mientras que los estudiantes realizan al menos tres meses de prácticas profesionales en empresas o institutos de investigación.

La institución se centra en formar ingenieros especializados en aplicaciones de IA y actualizar sus conocimientos sobre tecnologías como la IA generativa, los grandes modelos de lenguaje y la IA aplicada a la robótica y los sistemas autónomos.

De acuerdo con Tran Giang Son, jefe de la Facultad de Tecnología de la Información y Comunicación de la USTH, un entorno educativo vinculado a la investigación conforme a estándares internacionales, los equipos modernos y los mecanismos para compartir beneficios derivados de la comercialización de invenciones son factores importantes para retener a especialistas.

Propuso establecer mecanismos de encargo de formación de personal altamente cualificado, ampliar la cooperación entre universidades y empresas y ofrecer incentivos fiscales a las compañías que financien laboratorios o encarguen investigaciones.

Los científicos también recomendaron que el Estado concentre las inversiones para crear centros de formación e investigación en IA con capacidad competitiva regional e internacional, y establezca mecanismos especiales para atraer a expertos nacionales, vietnamitas residentes en el extranjero y especialistas internacionales.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología informó que seguirá coordinándose con el Ministerio de Educación y Formación y otros organismos para implementar los programas de desarrollo de recursos humanos en IA y actualizar los planes de estudio conforme a las tendencias tecnológicas y las necesidades empresariales.

Asimismo, ha creado la Red Global de Expertos Vietnamitas en IA, destinada a conectar a especialistas vietnamitas de todo el mundo e impulsar la investigación, la consultoría, la formación, la transferencia tecnológica y la solución de problemas prácticos del país./.