Vietnam impulsa tecnologías estratégicas para reforzar su capacidad de innovación

Hanoi (VNA) - Aunque Vietnam lidera mundialmente en proporción de exportaciones de alta tecnología y bienes creativos, persiste una brecha entre su capacidad productiva y su capacidad para crear y aprovechar el valor tecnológico, por lo que el desarrollo de tecnologías y productos estratégicos se perfila como una vía para fortalecer la innovación nacional.



Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Vietnam cuenta con un número considerable de empresas vinculadas a las tecnologías estratégicas, con una facturación conjunta de decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, la mayor parte de los ingresos corresponde a empresas con inversión extranjera. Las compañías nacionales representan alrededor de una cuarta parte del total, pero su participación en los ingresos sigue siendo reducida, lo que refleja su posición aún limitada en las cadenas de valor tecnológicas.



Al mismo tiempo, la inversión empresarial en investigación y desarrollo (I+D) mantiene una tendencia creciente. En 2023, el gasto de este sector alcanzó unos 33,3 billones de dongs (1,3 mil millones de dólares), creando condiciones favorables para el desarrollo de tecnologías estratégicas.



No obstante, el Índice Mundial de Innovación (GII) de 2026 muestra varios ámbitos en los que Vietnam necesita avanzar. Los ingresos por propiedad intelectual ocupan el puesto 110, mientras que los empleos que requieren personal altamente cualificado representan alrededor del 11% y sitúan al país en el puesto 100. En cuanto al pilar de capital humano e investigación ocupa el puesto 79.



Además, el gasto en I+D equivale actualmente a alrededor del 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del objetivo del 2% establecido en la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en el desarrollo en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional.



Los expertos consideran que reducir esta brecha no puede depender únicamente del presupuesto estatal, sino que requiere mecanismos para compartir riesgos y estimular una mayor inversión empresarial en I+D. El Estado podría financiar parcialmente las primeras etapas del desarrollo de tecnologías y productos estratégicos y establecer mecanismos que permitan a las entidades responsables poseer y explotar los resultados de investigaciones financiadas con recursos públicos, creando así incentivos para la inversión a largo plazo.



Otra medida consiste en crear un mercado inicial para los productos tecnológicos nacionales mediante encargos públicos, adquisiciones estatales y grandes proyectos de infraestructura, siempre que cumplan los estándares de calidad y hayan sido verificados de forma independiente. También resulta necesario aplicar eficazmente incentivos específicos en materia fiscal, recursos humanos, propiedad intelectual, certificación, pruebas, apoyo a los tipos de interés y contratación pública para las tecnologías estratégicas.



Según el Ministerio, el programa de ciencia, tecnología e innovación en este ámbito se dirige directamente a algunos de los sectores en los que Vietnam presenta mayores debilidades. El dominio de tecnologías esenciales y la protección y explotación de patentes pueden elevar los ingresos derivados de la propiedad intelectual; la creación de grupos de investigación sólidos y equipos de ingenieros especializados en diseño contribuirá a mejorar el capital humano; y el aumento de la inversión pública y empresarial permitirá elevar el gasto en I+D. Asimismo, una mayor cooperación entre institutos de investigación, universidades y empresas fortalecerá los vínculos de innovación.



Hasta el 19 de octubre de 2026, el Ministerio de Ciencia y Tecnología había completado la evaluación de 29 propuestas de tareas y productos de tecnologías estratégicas de la primera fase. De ellas, 17 habían sido aprobadas por los ministerios y organismos competentes, con un presupuesto propuesto de más de 91 millones de dólares, del cual el 34,5% corresponde a financiación socializada y no presupuestaria. El Ministerio también había recibido y procesado otras 53 propuestas de organizaciones, institutos, universidades y empresas.



Las tareas a corto plazo tendrán una duración prevista de 18 a 24 meses, mientras que las de largo plazo se desarrollarán durante 36 a 60 meses. Si comienzan a ejecutarse a finales de 2026 y cumplen los plazos previstos, los primeros productos y tecnologías estratégicas podrían estar disponibles a partir de 2028.



Sin embargo, el éxito del programa no se medirá únicamente por el número de productos desarrollados, sino, sobre todo, por la capacidad de dominar tecnologías, crear nuevas industrias y cadenas de valor y generar un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico, así como en la defensa y seguridad nacionales./.

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