Economía

Empresa vietnamita entrega 1.500 toneladas de arroz a Cuba

AgriVMA suministra 1.500 toneladas de arroz a Cuba y amplía sus cultivos e inversiones en producción y procesamiento arrocero.

En la ceremonia de entrega de 1.500 toneladas de arroz (Foto: VNA)
En la ceremonia de entrega de 1.500 toneladas de arroz (Foto: VNA)

La Habana (VNA) - La empresa vietnamita AgriVMA entregó la víspera un lote de 1.500 toneladas de arroz de la variedad CT16, con un 20% de granos partidos, a la compañía agrícola cubana Los Palacios, en el marco del acuerdo de cooperación entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y de Agricultura de Cuba.

La entrega se realizó en la planta arrocera del municipio de San Cristóbal, provincia de Artemisa. El contrato fue firmado por Nguyen Thi Thom, directora de AgriVMA, y Michel Ballate Camejo, director general de Los Palacios, en presencia del embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, y representantes del Ministerio de Agricultura cubano. Este es el cuarto lote suministrado por la empresa vietnamita al país caribeño en 2026 en virtud del acuerdo bilateral.

Para cumplir los compromisos suscritos por ambos ministerios durante la visita a Cuba del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024, AgriVMA ha coordinado con sus socios cubanos la puesta en marcha de tres modelos piloto: cultivo de arroz bajo gestión integral de la empresa, suministro de insumos y asistencia técnica a los agricultores locales, y comercialización y suministro de semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria, junto con apoyo técnico a las explotaciones agrícolas.

La superficie de cultivo de la empresa ha aumentado de 1.000 hectáreas a más de 2.500 en las provincias de Pinar del Río, Granma, Sancti Spíritus y Villa Clara. La variedad híbrida CT16 cultivada por AgriVMA en Cuba registra un rendimiento superior a siete toneladas de arroz en cáscara fresco por hectárea.

Además, la compañía instaló y puso en funcionamiento en San Cristóbal la primera planta de procesamiento de arroz del país que emplea tecnología y líneas de producción vietnamitas.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el presidente de AgriVMA, Nguyen Van Quang, informó que la empresa prevé entregar otras 500 toneladas de arroz en diciembre de 2026. En los próximos años, continuará ampliando las áreas de cultivo e incrementando las inversiones en las etapas posteriores a la cosecha.

La planta arrocera ya está terminada, mientras que las obras de la instalación de secado se encuentran en su fase final. Estas infraestructuras contribuirán a mejorar la conservación y el procesamiento del producto.

Pese a las dificultades actuales de Cuba, las empresas vietnamitas mantienen sus operaciones y amplían gradualmente la producción en el país caribeño. Estas actividades reflejan los estrechos lazos de solidaridad, amistad especial y cooperación integral entre Vietnam y Cuba./.

VNA
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