Vietnam y China refuerzan coordinación en gestión y protección de la frontera

Dien Bien, Vietnam (VNA) - El puesto de guardia fronteriza de Sen Thuong, perteneciente a la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Dien Bien, coordinó con la Estación de Enlace y Conversaciones de la región de Jinping, del Ejército Popular de Liberación de China, una patrulla conjunta en el tramo fronterizo comprendido entre los hitos número 11 y 12.

La actividad se llevó a cabo en virtud del Reglamento de Coordinación y el Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa Fronteriza entre Vietnam y China.

Cada parte envió a cinco efectivos. La patrulla vietnamita estuvo encabezada por el teniente coronel Tran Ba Liem, jefe del puesto de guardia fronteriza de Sen Thuong, mientras que la delegación china fue dirigida por el teniente coronel Li Yingqiang, jefe de la Estación de Enlace y Conversaciones de la región de Jinping.

Sobre el terreno, ambas fuerzas recorrieron la línea fronteriza, inspeccionaron los hitos conforme al plan, intercambiaron información relacionada con la gestión y protección de la frontera y realizaron trabajos de repintado de los hitos.

Asimismo, acordaron el calendario y los métodos para organizar las próximas patrullas conjuntas, con el fin de garantizar una coordinación estrecha y eficaz.

La actividad tiene como objetivo fortalecer la cooperación en la gestión y protección de la línea fronteriza y sus hitos, mantener la seguridad y el orden en la zona limítrofe y consolidar la amistad entre las fuerzas encargadas de proteger las fronteras de ambos países.

Al término de la patrulla, las dos partes valoraron positivamente la labor de gestión y protección fronteriza de cada una, así como los resultados de la cooperación durante el último período, que contribuyen a construir una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo conjunto.

Esta patrulla reafirma la determinación de las fuerzas competentes de ambos países de cumplir estrictamente los acuerdos suscritos y crear condiciones favorables para que los habitantes de las zonas fronterizas estabilicen su producción y desarrollen sus actividades socioeconómicas, contribuyendo a construir una frontera pacífica, estable y en desarrollo entre Vietnam y China./.