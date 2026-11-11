Primera dama de Vietnam visita centro de atención a personas mayores en Japón

Tokio (VNA)- Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó hoy el centro de atención a personas mayores Meguro Chuo no Ie, perteneciente a la Organización de Bienestar Social Hoyukai, en Tokio.



La acompañaron Obuchi Yuko, presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, e Ito Yuki, esposa del embajador de Japón en Vietnam.



Durante la visita, el presidente de Hoyukai, Katori Hiroshi, presentó las actividades de la organización y el modelo de atención a las personas mayores que aplica el centro. De los 529 empleados extranjeros de Hoyukai, 82 son vietnamitas.



Meguro Chuo no Ie dispone de 84 habitaciones individuales, distribuidas en siete unidades de convivencia, con el objetivo de crear un entorno familiar y cercano para sus residentes.



Tras conversar con los residentes, entregarles obsequios y conocer directamente el modelo de atención, Ngo Phuong Ly valoró la organización de las actividades en pequeñas unidades, cada una con un equipo de empleados responsable, lo que permite adaptar los cuidados a los hábitos y la personalidad de cada persona.



La esposa del dirigente vietnamita subrayó que atender a las personas mayores no solo constituye una responsabilidad social, sino también una expresión de gratitud hacia las generaciones anteriores. En este sentido, destacó que el bienestar emocional reviste una importancia tan significativa como la atención médica y física.



Al reunirse con los trabajadores vietnamitas de Hoyukai, los animó a continuar formándose, elevar su cualificación profesional y adquirir experiencia y conocimientos sobre los métodos modernos de atención a las personas mayores, contribuyendo al mismo tiempo a fortalecer los intercambios entre los pueblos de ambos países.



Señaló que estos conocimientos y experiencias serán de gran utilidad para Vietnam, en un contexto de rápido envejecimiento de la población, y expresó su deseo de que Japón comparta sus experiencias y conocimientos en este campo.



Por su parte, Katori Hiroshi manifestó que Hoyukai desea estudiar y desarrollar servicios de atención a las personas mayores en Vietnam, teniendo en cuenta la cultura y los hábitos de vida de la población vietnamita./.

VNA