Parlamento vietnamita analiza Ley de Implementación de la Democracia de Base

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam deliberó hoy las revisiones relativas al proyecto de la Ley de Implementación de la Democracia de Base (modificada), en el marco de su octava reunión (segunda fase).



La jefa de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión, Le Thi Nga, destacó la necesidad de aclarar las responsabilidades del Estado en la elaboración de políticas, y de garantizar que los grupos en situación de dificultad y los habitantes de zonas con condiciones socioeconómicas desfavorables puedan ejercer sus derechos democráticos en igualdad de condiciones y de manera efectiva.



Respecto al conjunto de criterios para evaluar la aplicación de la democracia de base (Artículo 7), propuso incorporar principios específicos para su elaboración, prestando especial atención al derecho de acceso a la información, el derecho a participar y el grado de satisfacción de la población.



La evaluación debe garantizar la independencia, la objetividad y la adecuación a las funciones y competencias de cada organismo, entidad y administración local, señaló, y pidió establecer la responsabilidad del Gobierno en la promulgación de dicho conjunto de criterios.



En relación con la recolección, explicación y análisis de opiniones de la población (Artículo 19), la comisión pidió precisar los principios para recopilar y determinar las opiniones mayoritarias cuando se consulten a través de diferentes modalidades, evitando duplicidades.



Al mismo tiempo, consideró necesario establecer la obligación de examinar y responder a todas las opiniones, incluidas las minoritarias que cuenten con fundamentos jurídicos y prácticos, especialmente cuando se refieran directamente a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.



Con anterioridad, el Comité Permanente aprobó por unanimidad, con el respaldo del 100% de los miembros presentes, una Resolución que modifica y complementa varios artículos de la Resolución número 71/2025/UBTVQH15, relativa a las funciones, tareas, competencias y estructura organizativa del Consejo de Asuntos Étnicos y las comisiones de la Asamblea Nacional.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que la modificación de la Resolución número 71 no tiene como objetivo redistribuir las responsabilidades entre los organismos, sino garantizar que cada órgano legislativo desempeñe correctamente sus funciones y asuma plenamente la responsabilidad sobre los ámbitos que tiene asignados.



Asimismo, instó a los organismos a reforzar la disciplina y el orden, y a ejecutar sus tareas con determinación.



Durante la sesión, el Comité Permanente también examinó la incorporación de opiniones, las explicaciones y la revisión del proyecto de modificación de la Ley de Abogados (modificada).



Al respecto, el Comité manifestó su acuerdo con los cuatro contenidos consensuados previamente por el Ministerio de Justicia y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales.



Estos comprenden los estándares y requisitos para el ejercicio de la abogacía, la autorización para que los abogados en período de prácticas participen en determinadas actividades procesales, la creación de un Consejo de Selección de Abogados cuya constitución será decidida por el ministro de Justicia, y la posibilidad de que las sociedades de responsabilidad limitada de abogados con dos o más miembros admitan socios que aporten capital./.

VNA