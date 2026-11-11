Vietnam y Japón promueven la cooperación financiera

Tokio (VNA) - El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, se reunió con su homóloga japonesa, Katayama Katsuki, para intercambiar opiniones sobre medidas destinadas a impulsar la cooperación entre ambos países, en general, y entre las dos agencias, en particular.



El encuentro se llevó a cabo la víspera en Tokio en el marco de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a Japón.



Durante el evento, las dos partes debatieron sobre la situación del desarrollo socioeconómico de cada país, así como sobre la cooperación bilateral en el marco de ASEAN-Japón y otras iniciativas multilaterales. Estas actividades contribuyen a reforzar la coordinación y a promover el papel y la voz de ambos estados en los foros regionales e internacionales, reiteraron.



También aplaudieron el desarrollo fructífero de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países en los últimos tiempos. Japón sigue siendo uno de los principales socios económicos de Vietnam. La cooperación bilateral en los últimos tiempos, especialmente en el ámbito económico, ha logrado numerosos resultados positivos y concretos.



Durante la actual visita a Japón del máximo dirigente vietnamita, To Lam, ambas naciones continuaron el intercambio de notas diplomáticas y firmaron acuerdos de préstamo para dos proyectos en los sectores de educación y formación, y energía, por un valor total superior a 251 millones de dólares.



Además de los ámbitos tradicionales de cooperación como la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y la inversión, ambos ministros intercambiaron opiniones y destacaron el amplio potencial y margen de colaboración que aún existe entre los dos países en sectores estratégicos como los minerales y la energía, especialmente en aquellos de importancia para garantizar la seguridad energética, desarrollar la industria e impulsar la transición ecológica.



En cuanto a la cooperación multilateral, Katayama Katsuki informó sobre los preparativos para la Reunión Anual del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) de 2027 e invitó cordialmente a Ngo Van Tuan a participar en el evento.



El titular vietnamita valoró que esta será una importante ocasión para que ambas partes sigan intensificando el intercambio y la coordinación en cuestiones financieras, desarrollo económico regional y cooperación multilateral.



En la ocasión, los dirigentes abogaron por continuar reforzando la cooperación bilateral en el próximo período para concretar la Declaración de Visión Conjunta sobre una asociación de acompañamiento, creación conjunta y beneficio mutuo, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia, alcanzada durante la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y su esposa./.

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