Economía

Vietnam y Noruega amplían su cooperación para desarrollar economía marítima sostenible

Noruega y la Universidad de Nha Trang impulsan la cooperación en acuicultura sostenible, investigación científica y transferencia de tecnología marina.

Los directivos de la Universidad de Nha Trang entregan obsequios al embajador de Noruega en Vietnam, Stein Iversen. (Foto: baokhanhhoa.vn)
Los directivos de la Universidad de Nha Trang entregan obsequios al embajador de Noruega en Vietnam, Stein Iversen. (Foto: baokhanhhoa.vn)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El embajador de Noruega en Vietnam, Stein Iversen, y una delegación de trabajo visitaron hoy la Universidad de Nha Trang (NTU), en la provincia central de Khanh Hoa, donde abordaron oportunidades de cooperación en la formación de recursos humanos altamente calificados, la investigación científica y la transferencia de tecnología marina, con vistas a impulsar una economía marítima sostenible.

La delegación estuvo integrada, entre otros, por el consejero comercial de Noruega, Morten Langsholdt, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam y varias empresas noruegas.

Uno de los momentos destacados de la visita fue el programa “El futuro de la industria acuícola: Diálogo con Noruega”, en el que participaron profesores y más de 150 estudiantes de la NTU. Los intercambios se centraron en el papel de la innovación, la tecnología y las competencias técnicas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la acuicultura, así como en la contribución de las nuevas generaciones al futuro de este sector.

Representantes de empresas noruegas compartieron experiencias prácticas sobre tecnologías y soluciones aplicadas a la acuicultura moderna.

Stein Iversen destacó la importancia de la tecnología y las inversiones, pero señaló que la innovación nace, ante todo, de las personas, su curiosidad, su capacidad para plantear preguntas y su disposición a experimentar con nuevas ideas. Asimismo, animó a los estudiantes no solo a prepararse para incorporarse al sector, sino también a convertirse en investigadores, empresarios e innovadores capaces de aportar nuevas soluciones al desarrollo de la economía marítima de Vietnam.

Según el diplomático, casi tres décadas de cooperación con la NTU reflejan la evolución de los vínculos entre Noruega y Khanh Hoa, que han pasado de centrarse en la asistencia al desarrollo y la educación a configurar una asociación más amplia, basada en el conocimiento, la tecnología, la acuicultura sostenible y los negocios.

Vietnam y Noruega comparten una estrecha relación con el mar, que consideran no solo una fuente de alimentos y medios de vida, sino también un espacio para impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo económico. En Khanh Hoa, esta convergencia se traduce en iniciativas de cooperación educativa, formación de las nuevas generaciones, acuicultura y aplicación de tecnologías.

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Participantes en el intercambio. (Foto: baokhanhhoa.vn)


Por su parte, el rector de la NTU, Quach Hoai Nam, afirmó que la cooperación con Noruega constituye uno de los hitos internacionales más importantes en la historia de desarrollo de la universidad. El apoyo sostenido del Gobierno noruego, junto con la colaboración académica y tecnológica, coadyuva a fortalecer las capacidades de la institución, promover su transformación y elevar su posición.

Sobre la base de 30 años de cooperación, la NTU expresó su deseo de seguir ampliando los vínculos con el Gobierno y la Embajada de Noruega, el PNUD, así como con universidades y empresas de ese país.

Entre las propuestas figuran la colaboración en el Foro de Economía Marina (MEF), la organización conjunta y el copatrocinio de eventos científicos internacionales, el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y el estudio de la creación de un centro de excelencia Vietnam-Noruega sobre pesca y acuicultura marina.

Desde 1996, instituciones noruegas de educación e investigación, entre ellas las universidades de Tromsø y Bergen, han colaborado con la NTU. Esta cooperación ha contado con un presupuesto total de subvenciones de hasta 65 millones de coronas noruegas (aproximadamente 6,82 millones de dólares). Los programas se centran en la formación, la investigación y el fortalecimiento de capacidades en ámbitos como la acuicultura, la economía pesquera, la biotecnología, las tecnologías de explotación de recursos marinos, la gestión de los ecosistemas marinos y la respuesta al cambio climático.

La parte noruega también apoyó la elaboración de un programa de doctorado y tres de maestría, y ha contribuido directamente a la formación de 27 doctores y nueve investigadores posdoctorales. Además, respaldó la publicación de más de 200 trabajos científicos en revistas internacionales. En conjunto, estos programas han beneficiado directamente a cerca de 1.000 científicos y cuadros de gestión vietnamitas./.

VNA
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