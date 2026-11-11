Viceministra de Relaciones Exteriores recibe al embajador de los Países Bajos

Hanoi (VNA)- La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang recibió hoy al embajador de los Países Bajos, Remco van Wijngaarden, quien realizó una visita de cortesía con motivo del inicio de su mandato en el país indochino.



Durante el encuentro, Thu Hang expresó su confianza en que, gracias a su amplia experiencia diplomática, cumplirá con éxito su misión y contribuirá activamente a consolidar y llevar a nuevas alturas la Asociación Integral entre Vietnam y los Países Bajos.



La viceministra manifestó su satisfacción por los avances sustanciales y eficaces registrados en las relaciones bilaterales en los últimos años, y destacó que los Países Bajos mantienen su posición como uno de los principales socios comerciales e inversores de la Unión Europea (UE) en Vietnam.



Con el fin de aprovechar los resultados alcanzados, propuso que ambas partes mantengan el impulso de los contactos y los intercambios de delegaciones a todos los niveles, así como la aplicación efectiva de los mecanismos de cooperación existentes, entre ellos el Comité Intergubernamental sobre Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Agua, y las Consultas Políticas a nivel de viceministros.



Asimismo, instó a ambas partes a aprovechar al máximo los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y ampliar la cooperación en sectores en los que los Países Bajos cuentan con ventajas, como la economía marítima, el transporte marítimo, la construcción naval, la agricultura inteligente, las finanzas, las energías renovables, la ciencia y la tecnología, los semiconductores y la logística.



En esta ocasión, la viceministra pidió a los Países Bajos acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA), así como promover que la Comisión Europea (CE) retire cuanto antes la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos del mar vietnamitas por cuestiones relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Por su parte, el embajador Remco van Wijngaarden se comprometió a coordinar estrechamente con los organismos vietnamitas para profundizar los dos marcos de Asociación Estratégica en materia de “Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Agua” y “Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria”, contribuyendo a que las relaciones bilaterales alcancen un mayor nivel de profundidad y eficacia.



Ambas partes también acordaron promover la firma de nuevos acuerdos de cooperación y ejecutar eficazmente proyectos clave en los ámbitos de la economía circular, las tecnologías de alta gama y la respuesta al cambio climático. Asimismo, convinieron en fortalecer la colaboración en educación, turismo e intercambios entre sus pueblos.



Reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y apoyarse mutuamente en los foros multilaterales y las organizaciones internacionales, contribuyendo así al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo en el mundo./.

VNA