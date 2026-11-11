Vietnam y Corea del Sur refuerzan su cooperación en industria robótica

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh y el Instituto Coreano para el Avance de la Industria Robótica (KIRIA, por sus siglas en inglés) firmaron hoy un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación bilateral en el sector de la robótica.



El acuerdo establece un marco de colaboración basado en las capacidades, fortalezas y redes de ambas instituciones en los ámbitos industrial, académico, de investigación y desarrollo.



Las prioridades incluyen el intercambio tecnológico, la puesta en marcha de proyectos piloto y demostrativos, la conexión entre empresas, la formación de especialistas y la promoción de iniciativas de cooperación internacional en la industria robótica.



Ambas partes estudiarán la posibilidad de crear y poner en funcionamiento el Centro Vietnam-Corea del Sur para la Industria Robótica Avanzada (KV AICR) en el Centro de Innovación de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh.



Asimismo, prevén establecer un mecanismo de coordinación en Vietnam que sirva de plataforma para conectar las actividades de investigación, aplicación y desarrollo de tecnologías robóticas.



En cuanto a las aplicaciones, las dos instituciones analizarán las necesidades de automatización mediante robots en los sectores manufacturero, logístico, agrícola y pesquero de Vietnam.



La cooperación podrá abarcar la evaluación de las demandas industriales, el estudio de las condiciones en las instalaciones productivas y el diseño de proyectos piloto y demostraciones tecnológicas conjuntas. Con ello se busca vincular las capacidades de investigación con las necesidades concretas de las empresas y los sectores productivos.



Además, la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh y KIRIA promoverán la conexión entre los ecosistemas empresariales de robótica de ambos países mediante actividades de vinculación comercial, la creación de empresas conjuntas, el establecimiento de alianzas para la integración de sistemas (SI) y la comercialización de tecnologías.



También estudiarán el desarrollo de programas conjuntos de investigación y desarrollo (I+D), el intercambio de conocimientos técnicos, la organización de seminarios y conferencias especializadas, así como la creación de alianzas entre instituciones educativas, empresas y centros de investigación.



En materia de recursos humanos, ambas partes elaborarán programas de educación, formación, prácticas, becas técnicas y capacitación de especialistas en robótica.



Además, coordinarán la identificación, formulación y búsqueda de financiación para programas de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y otras iniciativas de cooperación internacional.



La profesora y doctora Nguyen Thi Thanh Mai, directora de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el objetivo de la institución no se limita a facilitar a los estudiantes el acceso a equipos y tecnologías modernas.



También busca crear oportunidades para que estudiantes, docentes e investigadores de distintas disciplinas científicas y tecnológicas participen directamente en la resolución de problemas prácticos de las empresas y la sociedad, y fortalezcan sus capacidades en este ámbito.



Por su parte, Cho Yeong Hoon, presidente de KIRIA, expresó su confianza en que el acuerdo contribuya a estrechar aún más la amistad y la cooperación entre ambas instituciones y entre los dos países.



Afirmó que el instituto mantendrá su compromiso de acompañar a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, mediante intercambios periódicos y la implementación de las actividades de cooperación acordadas./.

VNA