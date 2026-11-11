Primer ministro vietnamita participará en la Cumbre de la ASEAN en Filipinas

Hanoi (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung encabeza la delegación de alto nivel de Vietnam que participará en la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones conexas, previstas a celebrarse en Manila, Filipinas, del 14 al 17 de noviembre.



La participación del jefe del Gobierno en esos encuentros responde a una invitación del presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., en su condición de líder pro tempore de la ASEAN en 2026./.





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