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Primer ministro vietnamita participará en la Cumbre de la ASEAN en Filipinas

El primer ministro Le Minh Hung encabezará la delegación vietnamita en la 49.ª Cumbre de la ASEAN, del 14 al 17 de noviembre en Manila.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung encabeza la delegación de alto nivel de Vietnam que participará en la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones conexas, previstas a celebrarse en Manila, Filipinas, del 14 al 17 de noviembre.

La participación del jefe del Gobierno en esos encuentros responde a una invitación del presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., en su condición de líder pro tempore de la ASEAN en 2026./.

VNA
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