Vietnam y la UE impulsan Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung recibió a una delegación de embajadores de la Unión Europea en Asia-Pacífico, encabezada por Erik Kurzweil, director general para esa región del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), con motivo de su participación en el Seminario Regional (ASIAPAC).

En sus palabras, el vicejefe de Gobierno afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia y otorga alta prioridad a sus relaciones con la Unión Europea (UE). Asimismo, acoge con satisfacción el papel pionero del continente viejo en la promoción del desarrollo sostenible y valora positivamente su Estrategia para el Indo-Pacífico por impulsar la conectividad de las cadenas de suministro, la transición ecológica y las energías limpias, como contribución al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y el mundo.

El dirigente expresó su satisfacción por el creciente fortalecimiento de la confianza política entre Vietnam y la UE, gracias a los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel.

En particular, ambas partes elevaron sus relaciones a la categoría de Asociación Estratégica Integral con motivo de la visita a Vietnam del presidente del Consejo Europeo en enero de 2026 y acordaron orientaciones concretas para la cooperación durante la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, a la UE en octubre pasado, reiteró.

Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, en la que impulsa decididamente la implementación de importantes orientaciones y políticas para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo fijados para 2030 y 2045.

En este proceso, el país considera la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición ecológica como factores clave para elevar la productividad laboral, mejorar la calidad del crecimiento y reforzar la competitividad de la economía. Asimismo, desea seguir contando con el apoyo, el acompañamiento y recursos concretos de la UE y sus Estados miembros.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung y delegados. (Fuente: VNA)

El viceprimer ministro propuso que ambas partes sigan consolidando la confianza política, intensificando los contactos, el diálogo y los intercambios de delegaciones a todos los niveles, e implementen eficazmente la Declaración Conjunta sobre la elevación de las relaciones entre Vietnam y la UE al nivel de Asociación Estratégica Integral, concretándola en planes, programas y proyectos de cooperación prácticos.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de aumentar la coordinación en los foros internacionales y regionales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas y ASEAN-UE, con miras a elevar los nexos entre ASEAN y la UE al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2027, con motivo del 50.º aniversario de los vínculos entre ambas partes.

Además, resulta necesario impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión, convirtiendo las relaciones entre Vietnam y la UE en un eslabón importante de la conectividad económica interregional; implementar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), seguir abriendo mutuamente sus mercados y potenciar el papel de ambas partes como socios comerciales importantes, remarcó.

En cuanto a la ciencia, la tecnología y la innovación, instó a profundizar la cooperación en estos ámbitos, considerados uno de los pilares importantes de la Asociación Estratégica Integral; así como promover la colaboración desde la investigación conjunta hasta la comercialización de sus resultados, particularmente en campos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología espacial y las tecnologías verdes.

Igualmente, enfatizó la necesidad de robustecer la cooperación para el desarrollo sostenible y elaborar e implementar proyectos estratégicos de transición energética en los ámbitos de la energía nuclear, el hidrógeno, la energía eólica y la solar; desarrollar infraestructuras energéticas y de transporte sostenible, así como proyectos de conectividad regional, como la Red Eléctrica de ASEAN.

También abordó la ampliación de la cooperación bilateral en materia de seguridad, defensa, educación, formación, cultura, turismo e intercambio popular, entre otros.

A su vez, Erik Kurzweil subrayó que la UE presta especial atención a la cooperación en ámbitos como la seguridad marítima, la diversificación de las cadenas de suministro, la energía, la tecnología, la transición ecológica y la transformación digital y defiende el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias.

Al considerar a Vietnam un socio clave de la UE en ASEAN, con un papel y una influencia cada vez mayores en la región, señaló que ambas partes comparten numerosos intereses en materia de estabilidad regional, derecho internacional y cooperación multilateral.

Mientras tanto, el embajador y jefe de la Delegación de la UE en Vietnam, Julien Guerrier, comunicó que la elección de Vietnam como sede del Seminario ASIAPAC refleja la creciente importancia del país indochino en la región y en sus relaciones con la Unión Europea.

Al afirmar que el Tratado EVFTA constituye una base importante de las relaciones económicas bilaterales, resaltó el potencial de cooperación para aplicar el acuerdo, promover la protección de las inversiones y desarrollar las energías renovables, las infraestructuras, las tecnologías de alta gama y la agricultura sostenible.

Las empresas europeas están dispuestas a aportar tecnología y conocimientos especializados avanzados para apoyar a Vietnam en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo, puntualizó./.